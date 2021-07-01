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EasySpeed

Паровой утюг

GC1744/20
Общая оценка / 5
  • Просто и эффективно Просто и эффективно Просто и эффективно
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    EasySpeed Паровой утюг

    GC1744/20
    Общая оценка / 5

    Просто и эффективно

    Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора. Узнать обо всех преимуществах

    EasySpeed Паровой утюг

    Просто и эффективно

    Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора. Узнать обо всех преимуществах

    Просто и эффективно

    Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора. Узнать обо всех преимуществах

    EasySpeed Паровой утюг

    Просто и эффективно

    Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора. Узнать обо всех преимуществах

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      Просто и эффективно

      4 режима подачи пара для превосходных результатов глажения

      • Паровой удар до 90 г
      • Антипригарная подошва
      • Очистка от накипи
      Резервуар емкостью 220 мл для длительного глажения

      Резервуар емкостью 220 мл для длительного глажения

      Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

      Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

      Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

      Встроенный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Встроенный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

      Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

      Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

      Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

      Слайдер очистки от накипи Calc Clean для стабильной работы утюга

      Слайдер очистки от накипи Calc Clean для стабильной работы утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Широкое отверстие для удобного наполнения водой*

      Широкое отверстие для удобного наполнения водой*

      Большая подошва для более быстрого глажения*

      Большая подошва для более быстрого глажения*

      Антипригарная подошва: превосходное быстрое скольжение по ткани любого типа

      Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

      Носик Triple Precision для глажения самых сложных участков

      Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.

      • Мощность

        В активном режиме (режиме ECO)
        .

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        30 с
        Длина шнура
        1,9  м

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Темно-синий

      • Простота использования

        Объем резервуара для воды
        220  мл
        Название подошвы
        Антипригарная
        Распылитель
        Да

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Мощность
        2000  Вт
        Постоянная подача пара
        25  г/мин
        Паровой удар
        90  г
        Различные режимы подачи пара
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Встроенный слайдер очистки от накипи

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