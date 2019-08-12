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  • Просто и эффективно Просто и эффективно Просто и эффективно

    EasySpeed Паровой утюг

    GC1750/20

    Просто и эффективно

    Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, керамическая подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях и отсутствие царапин, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора.

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    EasySpeed Паровой утюг

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    Просто и эффективно

    4 режима подачи пара для превосходных результатов глажения

    • Паровой удар до 100 г
    • Керамическая подошва
    • Система "капля-стоп"
    Резервуар 220 мл для более долгого глажения

    Резервуар 220 мл для более долгого глажения

    Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

    Встроенный распылитель воды равномерно увлажняет ткань

    Встроенный распылитель воды равномерно увлажняет ткань

    Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

    Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

    Паровой удар 100 г для легкого разглаживания жестких складок

    Паровой удар 100 г для легкого разглаживания жестких складок

    Паровой удар до 100 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.

    Керамическая подошва обеспечивает легкое скольжение и устойчивость к царапинам

    Керамическая подошва обеспечивает легкое скольжение и устойчивость к царапинам

    Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани. Она защищена от прикипания, устойчива к царапинам и легко очищается.

    Слайдер Calc Clean для длительной подачи пара

    Слайдер Calc Clean для длительной подачи пара

    Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер Calc Clean упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для обеспечения максимально эффективной работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

    Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

    Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

    Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

    Увеличенная керамическая подошва позволяет покрыть больше ткани за раз*

    Увеличенная керамическая подошва позволяет покрыть больше ткани за раз*

    Расширенное отверстие для удобного долива воды*

    Расширенное отверстие для удобного долива воды*

    • Мощность

      В активном режиме (режиме ECO)
      .

    • Технические характеристики

      Время нагрева
      30 с

    • Дизайн

      Цвет
      Синий

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      220  ml
      Название подошвы
      Керамика
      Система "капля-стоп"
      Да
      Распыление
      Да

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      1,9  m

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2000  W
      Паровой удар
      100  g
      Постоянная подача пара
      25  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Различные режимы подачи пара
      Да

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Встроенный слайдер очистки от накипи

    Badge-D2C

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