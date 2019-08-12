GC1756/20
Просто и эффективно
Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, керамическая подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях и отсутствие царапин, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.
Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.
Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.
Паровой удар до 100 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.
Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани. Она защищена от прикипания, устойчива к царапинам и легко очищается.
Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.
Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер Calc Clean упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для обеспечения максимально эффективной работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Удобство использования
Мощность
Технические характеристики
Дизайн
Удобство использования
Гарантия
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Размер и вес
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