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EasySpeed

Паровой утюг

GC1756/20
Общая оценка / 5
  • Просто и эффективно Просто и эффективно Просто и эффективно
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    EasySpeed Паровой утюг

    GC1756/20
    Общая оценка / 5

    Просто и эффективно

    Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, керамическая подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях и отсутствие царапин, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора. Узнать обо всех преимуществах

    EasySpeed Паровой утюг

    Просто и эффективно

    Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, керамическая подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях и отсутствие царапин, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора. Узнать обо всех преимуществах

    Просто и эффективно

    Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, керамическая подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях и отсутствие царапин, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора. Узнать обо всех преимуществах

    EasySpeed Паровой утюг

    Просто и эффективно

    Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, керамическая подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях и отсутствие царапин, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора. Узнать обо всех преимуществах

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      Просто и эффективно

      4 режима подачи пара для превосходных результатов глажения

      • Паровой удар до 100 г
      • Керамическая подошва
      • Система "капля-стоп"
      • Автоотключение
      Резервуар емкостью 220 мл для длительного глажения

      Резервуар емкостью 220 мл для длительного глажения

      Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      Встроенный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Встроенный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

      Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

      Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

      Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

      Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

      Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

      Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

      Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

      Керамическая подошва для превосходного скольжения и защиты от царапин

      Керамическая подошва для превосходного скольжения и защиты от царапин

      Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по ткани. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

      Автоматическое отключение утюга, если он не используется

      Автоматическое отключение утюга, если он не используется

      Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.

      Слайдер очистки от накипи Calc Clean для стабильной работы утюга

      Слайдер очистки от накипи Calc Clean для стабильной работы утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Большая подошва для более быстрого глажения*

      Большая подошва для более быстрого глажения*

      Широкое отверстие для удобного наполнения водой*

      Широкое отверстие для удобного наполнения водой*

      Технические характеристики

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        25  г/мин
        Питание
        2000  Вт
        Паровой удар
        До 100  г
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Легко использовать

        Название подошвы
        Керамика
        Объем резервуара для воды
        220  мл
        Автоотключение
        Да
        Световой индикатор
        Да
        Распылитель
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Встроенный слайдер очистки от накипи

      • Размер и вес

        Вес утюга
        0,75  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Удобство использования

        Система "капля-стоп"
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Синий

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        30 сек.
        Длина шнура
        1,9  м

      • Питание

        В активном режиме (режиме ECO)
        .

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