GC1820/02
Быстрота и эффективность гарантированы
В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты.Узнать обо всех преимуществах
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Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.
Постоянная подача пара до 22 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Подошва Golden DynaGlide для превосходного скольжения по любому типу ткани устойчива к царапинам.
Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.
Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Резервуар увеличенного объема до 180 мл позволяет долго гладить, не доливая воду. Вы гладите больше одежды за один прием.
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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