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Паровой утюг

GC1820
Общая оценка / 5
  • Быстрота и эффективность гарантированы Быстрота и эффективность гарантированы Быстрота и эффективность гарантированы
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    Паровой утюг

    GC1820
    Общая оценка / 5

    Быстрота и эффективность гарантированы

    В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Паровой утюг

    Быстрота и эффективность гарантированы

    В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрота и эффективность гарантированы

    В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Быстрота и эффективность гарантированы

    В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрота и эффективность гарантированы

      Подошва, созданная для быстрого глажения

      • Подошва Golden Dynaglide
      Мощность 1700 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 1700 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

      Постоянная подача пара до 22 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 22 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 22 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Подошва Golden DynaGlide для отличного скольжения

      Подошва Golden DynaGlide для отличного скольжения

      Подошва Golden DynaGlide для превосходного скольжения по любому типу ткани устойчива к царапинам.

      Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

      Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

      Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

      Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.

      Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

      Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

      Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на плечиках.

      Большой резервуар для воды (180 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема до 180 мл позволяет долго гладить, не доливая воду. Вы гладите больше одежды за один прием.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Дополнительный комфорт
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Управляемая очистка от накипи
        Функция Calc Clean
        Длина шнура
        1,8  м
        Безопасен в использовании
        Превышает международные стандарты перепада напряжения
        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Объем резервуара для воды
        180  мл

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        до 22 г/мин
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Заостренный носик
        Подошва
        Оптимальная система отверстий
        Распылитель
        Да

      • Легко использовать

        Управление
        • Индикатор нагрева
        • Настройка подачи пара
        Быстрый нагрев
        Да
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Кнопка переключения режимов

      • Технические характеристики

        Частота
        50—60
        Питание
        1700
        напряжение
        220—240

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        26,1 x 11,5 x 13,6
        Вес продукта
        1,06

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