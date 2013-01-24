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Easy6 Express

Гладильная доска

GC202/30
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  • 6 разумных решений для легкого глажения 6 разумных решений для легкого глажения 6 разумных решений для легкого глажения
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    Easy6 Express Гладильная доска

    GC202/30
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      6 разумных решений для легкого глажения

      с конструкцией в форме плечиков ShoulderShape

      Гладкое скольжение благодаря многослойному покрытию доски

      Гладкое скольжение благодаря многослойному покрытию доски

      Покрытие доски изготовлено из 100%-ого хлопка и включает слои из пеноматериала и войлока. Благодаря этому поверхность мягкая и удобна для глажения.

      Дополнительная устойчивость: нескользящие насадки для ножек

      Дополнительная устойчивость: нескользящие насадки для ножек

      При разработке гладильной доски особое внимание было уделено обеспечению максимальной устойчивости. Специальная конструкция ножек с нескользящими насадками обеспечивает стабильное положение доски и ее безопасное использование.

      Безопасность: замок от детей и дорожная блокировка

      Безопасность: замок от детей и дорожная блокировка

      Замок от детей и дорожная блокировка препятствуют случайному складыванию доски во время глажения и раскладыванию при хранении.

      Конструкция в форме плечиков ShoulderShape для глажения рубашек

      Конструкция в форме плечиков ShoulderShape для глажения рубашек

      Уникальная конструкция в форме плечиков ShoulderShape облегчает глажение рубашек, позволяя экономить время: благодаря инновационной форме плечиков рубашки не придется постоянно перекладывать.

      Удобное глажение: регулируемая высота

      С легкостью регулируйте высоту гладильной доски с помощью рычага, расположенного на нижней поверхности. Высота изменяется в диапазоне от 70 до 94 см.

      Безопасная подставка для утюга

      Устойчивая и безопасная подставка для утюга позволяет работать как левой, так и правой рукой

      Технические характеристики

      • Быстрое и удобное глажение

        Настройка высоты
        70–95  см
        Регулировка высоты
        6  положений
        Подходит для
        Утюги для глажения с паром
        Конструкция в форме плечиков ShoulderShape
        Да

      • Бережное глажение

        Блокировка от детей
        Да
        Дорожная блокировка
        Да
        Безопасная подставка для утюга
        Да
        Насадки для устойчивости ножек
        Да

      • Функциональный дизайн

        Поверхность для глажения
        Просечно-вытяжной лист
        Ножки
        Металлические трубки с порошковым покрытием

      • Покрытие доски

        Верхний слой
        100% хлопок
        Второй слой
        Пена
        Третий слой
        Войлок

      • Технические характеристики

        Габариты доски
        120 x 38 см (с конструкцией в форме плечиков ShoulderShape — 45)  см
        Вес доски
        5,8  кг
        Размеры упаковки (1 в 1)
        8 x 49 x 159  см
        Размеры упаковки (2 в 1)
        15 x 49 x 159  см

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