GC202/30
6 разумных решений для легкого глажения
Гладильная доска — важная составляющая процесса глажения. Конструкция гладильной доски Philips разработана специально для паровых утюгов. Благодаря 6 разумным решениям глажение станет более эффективным и легким.
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Покрытие доски изготовлено из 100%-ого хлопка и включает слои из пеноматериала и войлока. Благодаря этому поверхность мягкая и удобна для глажения.
При разработке гладильной доски особое внимание было уделено обеспечению максимальной устойчивости. Специальная конструкция ножек с нескользящими насадками обеспечивает стабильное положение доски и ее безопасное использование.
Замок от детей и дорожная блокировка препятствуют случайному складыванию доски во время глажения и раскладыванию при хранении.
Уникальная конструкция в форме плечиков ShoulderShape облегчает глажение рубашек, позволяя экономить время: благодаря инновационной форме плечиков рубашки не придется постоянно перекладывать.
С легкостью регулируйте высоту гладильной доски с помощью рычага, расположенного на нижней поверхности. Высота изменяется в диапазоне от 70 до 94 см.
Устойчивая и безопасная подставка для утюга позволяет работать как левой, так и правой рукой
Быстрое и удобное глажение
Покрытие доски
Функциональный дизайн
Технические характеристики
Бережное глажение
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