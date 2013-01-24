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Покрытие доски изготовлено из 100%-ого хлопка и включает слои из пеноматериала и войлока. Благодаря этому поверхность мягкая и удобна для глажения.
При разработке гладильной доски особое внимание было уделено обеспечению максимальной устойчивости. Специальная конструкция ножек с нескользящими насадками обеспечивает стабильное положение доски и ее безопасное использование.
Замок от детей и дорожная блокировка препятствуют случайному складыванию доски во время глажения и раскладыванию при хранении.
Уникальная конструкция в форме плечиков ShoulderShape облегчает глажение рубашек, позволяя экономить время: благодаря инновационной форме плечиков рубашки не придется постоянно перекладывать.
С легкостью регулируйте высоту гладильной доски с помощью рычага, расположенного на нижней поверхности. Высота изменяется в диапазоне от 70 до 94 см.
Устойчивая и безопасная подставка для утюга позволяет работать как левой, так и правой рукой
Быстрое и удобное глажение
Бережное глажение
Функциональный дизайн
Покрытие доски
Технические характеристики
GC026/30
GC026/80
GC026/00