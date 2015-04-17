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  • 6 разумных решений для легкого глажения 6 разумных решений для легкого глажения 6 разумных решений для легкого глажения

    Easy6 Express Гладильная доска

    GC202/30

    6 разумных решений для легкого глажения

    Гладильная доска — важная составляющая процесса глажения. Конструкция гладильной доски Philips разработана специально для паровых утюгов. Благодаря 6 разумным решениям глажение станет более эффективным и легким.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Easy6 Express Гладильная доска

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    6 разумных решений для легкого глажения

    с конструкцией в форме плечиков ShoulderShape

    Гладкое скольжение благодаря многослойному покрытию доски

    Гладкое скольжение благодаря многослойному покрытию доски

    Покрытие доски изготовлено из 100%-ого хлопка и включает слои из пеноматериала и войлока. Благодаря этому поверхность мягкая и удобна для глажения.

    Дополнительная устойчивость: нескользящие насадки для ножек

    Дополнительная устойчивость: нескользящие насадки для ножек

    При разработке гладильной доски особое внимание было уделено обеспечению максимальной устойчивости. Специальная конструкция ножек с нескользящими насадками обеспечивает стабильное положение доски и ее безопасное использование.

    Безопасность: замок от детей и дорожная блокировка

    Безопасность: замок от детей и дорожная блокировка

    Замок от детей и дорожная блокировка препятствуют случайному складыванию доски во время глажения и раскладыванию при хранении.

    Конструкция в форме плечиков ShoulderShape для глажения рубашек

    Конструкция в форме плечиков ShoulderShape для глажения рубашек

    Уникальная конструкция в форме плечиков ShoulderShape облегчает глажение рубашек, позволяя экономить время: благодаря инновационной форме плечиков рубашки не придется постоянно перекладывать.

    Удобное глажение: регулируемая высота

    С легкостью регулируйте высоту гладильной доски с помощью рычага, расположенного на нижней поверхности. Высота изменяется в диапазоне от 70 до 94 см.

    Безопасная подставка для утюга

    Устойчивая и безопасная подставка для утюга позволяет работать как левой, так и правой рукой

    • Быстрое и удобное глажение

      Настройка высоты
      70–95  cm
      Регулировка высоты
      6  setting(s)
      Подходит для
      Утюги для глажения с паром
      Конструкция в форме плечиков ShoulderShape
      Да

    • Покрытие доски

      Верхний слой
      100% хлопок
      Второй слой
      Пена
      Третий слой
      Войлок

    • Функциональный дизайн

      Поверхность для глажения
      Просечно-вытяжной лист
      Ноги
      Металлические трубки с порошковым покрытием

    • Технические характеристики

      Габариты доски
      120 x 38 см (с конструкцией в форме плечиков ShoulderShape — 45)  cm
      Вес доски
      5,8  kg
      Размеры упаковки (1 в 1)
      8 x 49 x 159  cm
      Размеры упаковки (2 в 1)
      15 x 49 x 159  cm

    • Бережное глажение

      Блокировка от детей
      Да
      Дорожная блокировка
      Да
      Безопасная подставка для утюга
      Да
      Насадки для устойчивости ножек
      Да

    Badge-D2C

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