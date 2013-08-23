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    EasySpeed Паровой утюг

    GC2040/70

    Быстрое глажение от начала и до конца

    Утюг EasySpeed ускоряет процесс глажения благодаря равномерному нагреву подошвы, постоянной подаче пара и специальному носику Triple Precision.

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    EasySpeed Паровой утюг

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    Быстрое глажение от начала и до конца

    3 способа ускорить процесс глажения

    • Подача пара 30 г/мин; паровой удар 100г
    • Антипригарная подошва
    • Очистка от накипи
    • 2100 Вт
    Мощность до 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность до 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность до 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

    Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

    Антипригарное покрытие подошвы

    Антипригарное покрытие подошвы

    Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

    Слайдер Calc Clean для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Слайдер Calc Clean для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер Calc Clean упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Противокапельная система позволяет гладить деликатные ткани при низкой температуре, предотвращая протекание воды на одежду

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разглаживать складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

    Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

    Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

    Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

    Равномерное распределение пара для эффективного глажения

    Благодаря продуманной конструкции подошвы пар распределяется по ней равномерно, поэтому для увлажнения ткани требуется меньше движений, а значит, вы быстрее закончите глажение.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Функция самоочистки

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      270  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Носик Triple Precision

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      30  g/min
      Подошва
      Антипригарная
      Мощность
      2100  W
      Подача пара
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      100  g

    Badge-D2C

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