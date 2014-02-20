GC2045/26
Быстрое глажение от начала и до конца
Утюг EasySpeed Plus обеспечивает более быстрое глажение благодаря высокой мощности, носику Triple Precision, равномерному нагреву подошвы, постоянной подаче пара и паровому удару.Узнать обо всех преимуществах
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Мощность до 2300 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Паровой удар 120 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Керамическая подошва устойчива к царапинам, хорошо скользит и легко очищается.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер Calc Clean упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Термоизолированный короб предназначен для удобного хранения горячего утюга. Для продления срока службы короба, прежде чем помещать утюг в короб, отсоединяйте его от электросети и сливайте воду из резервуара. Нижняя часть короба при этом может нагреваться, однако риск повреждения отсутствует.
Противокапельная система позволяет гладить деликатные ткани при низкой температуре, предотвращая протекание воды на одежду
Утюг снабжен специальной широкой подставкой для дополнительной устойчивости прибора в вертикальном положении.
Благодаря продуманной конструкции подошвы пар распределяется по ней равномерно, поэтому для увлажнения ткани требуется меньше движений, а значит, вы быстрее закончите глажение.
Очистка от известкового налета
Удобство использования
Комфортное глажение
Быстрое и мощное разглаживание складок
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