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  • 8 разумных решений для легкого и быстрого глажения 8 разумных решений для легкого и быстрого глажения 8 разумных решений для легкого и быстрого глажения

    Easy8 Express Гладильная доска

    GC206/30

    8 разумных решений для легкого и быстрого глажения

    Гладильная доска Philips с конструкцией в форме плечиков ShoulderShape облегчает глажение. Теперь процесс станет еще быстрее, так как вы будете тратить меньше времени на расположение ткани на доске. Инновационное покрытие PerfectFlow Express усиливает подачу пара и позволяет ускорить процесс глажения на 33 %.

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    Easy8 Express Гладильная доска

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    8 разумных решений для легкого и быстрого глажения

    с конструкцией в форме плечиков ShoulderShape и покрытием PerfectFlow Express

    • Разработано для паровых утюгов
    • Уникальная конструкция ShoulderShape
    • Покрытие PerfectFlow Express
    Простое глажение рубашек: уникальная конструкция в форме плечиков

    Простое глажение рубашек: уникальная конструкция в форме плечиков

    Уникальная конструкция ShoulderShape облегчает глажение рубашек, позволяя экономить время: благодаря инновационной форме плечиков рубашки не придется постоянно перекладывать.

    Еще более быстрое глажение с технологией "3D-текстиль": покрытие PerfectFlow Express

    Еще более быстрое глажение с технологией "3D-текстиль": покрытие PerfectFlow Express

    Гладильная доска с инновационным покрытием PerfectFlow Express предназначена для использования с паровыми утюгами. Пористое покрытие из особого материала "3D-текстиль" обеспечивает улучшенную циркуляцию пара, что позволяет повысить эффективность глажения и сделать процесс значительно более легким и быстрым.

    Встроенная розетка

    Встроенная розетка

    Шнур утюга стал еще длиннее! Подключите утюг к розетке, расположенной на нижней поверхности доски, и наслаждайтесь максимальной свободой действий благодаря длине шнура.

    Закрепите шнур утюга в одном месте: специальный держатель шнура

    Закрепите шнур утюга в одном месте: специальный держатель шнура

    CordGuide — это уникальный аксессуар Philips для парового утюга, фиксирующий положение шнура на гладильной доске: шнур не будет мешать во время глажения, и вы сможете избежать создания складок на выглаженных участках. Аксессуар легко снимается, поэтому его можно разместить в любой части доски.

    Можно повесить одежду после глажения: удобная вешалка

    Можно повесить одежду после глажения: удобная вешалка

    Не нужно искать место для поглаженных рубашек. Поглаженную одежду можно сразу поместить на удобную вешалку.

    Дополнительная устойчивость: нескользящие насадки для ножек

    Дополнительная устойчивость: нескользящие насадки для ножек

    При разработке гладильной доски особое внимание было уделено обеспечению максимальной устойчивости. Специальная конструкция ножек с нескользящими насадками обеспечивает стабильное положение доски и ее безопасное использование.

    Безопасная подставка для утюга

    Безопасная подставка для утюга

    Устойчивая и безопасная подставка для утюга позволяет работать как левой, так и правой рукой

    Безопасность: замок от детей и дорожная блокировка

    Безопасность: замок от детей и дорожная блокировка

    Замок от детей и дорожная блокировка препятствуют случайному складыванию доски во время глажения и раскладыванию при хранении.

    Удобное глажение: регулируемая высота

    С легкостью регулируйте высоту гладильной доски с помощью рычага, расположенного на нижней поверхности. Высота изменяется в диапазоне от 70 до 94 см.

    • Быстрое и удобное глажение

      Покрытие для доски PerfectFlow
      Да
      Вешалка для рубашек
      Да
      Настройка высоты
      70–95  cm
      Регулировка высоты
      6  setting(s)
      Подходит для
      Утюги для глажения с паром
      Конструкция в форме плечиков ShoulderShape
      Да
      Розетка
      Да

    • Покрытие доски

      Верхний слой
      100% хлопок
      Четвертый слой
      Войлок особой обработки
      Второй слой
      Пена
      Третий слой
      3D-текстиль

    • Функциональный дизайн

      Поверхность для глажения
      Просечно-вытяжной лист
      Ноги
      Металлические трубки с порошковым покрытием

    • Технические характеристики

      Габариты доски
      120 x 38  cm
      Вес доски
      6.9  kg
      Размеры упаковки (1 в 1)
      8 x 49 x 159  cm
      Размеры упаковки (2 в 1)
      15 x 49 x 159  cm

    • Бережное глажение

      Блокировка от детей
      Да
      Дорожная блокировка
      Да
      Безопасная подставка для утюга
      Да
      Насадки для устойчивости ножек
      Да

    Badge-D2C

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