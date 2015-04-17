8 разумных решений для легкого и быстрого глажения

Гладильная доска Philips с конструкцией в форме плечиков ShoulderShape облегчает глажение. Теперь процесс станет еще быстрее, так как вы будете тратить меньше времени на расположение ткани на доске. Инновационное покрытие PerfectFlow Express усиливает подачу пара и позволяет ускорить процесс глажения на 33 %.