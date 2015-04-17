GC206/30
8 разумных решений для легкого и быстрого глажения
Гладильная доска Philips с конструкцией в форме плечиков ShoulderShape облегчает глажение. Теперь процесс станет еще быстрее, так как вы будете тратить меньше времени на расположение ткани на доске. Инновационное покрытие PerfectFlow Express усиливает подачу пара и позволяет ускорить процесс глажения на 33 %.Узнать обо всех преимуществах
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Уникальная конструкция ShoulderShape облегчает глажение рубашек, позволяя экономить время: благодаря инновационной форме плечиков рубашки не придется постоянно перекладывать.
Гладильная доска с инновационным покрытием PerfectFlow Express предназначена для использования с паровыми утюгами. Пористое покрытие из особого материала "3D-текстиль" обеспечивает улучшенную циркуляцию пара, что позволяет повысить эффективность глажения и сделать процесс значительно более легким и быстрым.
Шнур утюга стал еще длиннее! Подключите утюг к розетке, расположенной на нижней поверхности доски, и наслаждайтесь максимальной свободой действий благодаря длине шнура.
CordGuide — это уникальный аксессуар Philips для парового утюга, фиксирующий положение шнура на гладильной доске: шнур не будет мешать во время глажения, и вы сможете избежать создания складок на выглаженных участках. Аксессуар легко снимается, поэтому его можно разместить в любой части доски.
Не нужно искать место для поглаженных рубашек. Поглаженную одежду можно сразу поместить на удобную вешалку.
При разработке гладильной доски особое внимание было уделено обеспечению максимальной устойчивости. Специальная конструкция ножек с нескользящими насадками обеспечивает стабильное положение доски и ее безопасное использование.
Устойчивая и безопасная подставка для утюга позволяет работать как левой, так и правой рукой
Замок от детей и дорожная блокировка препятствуют случайному складыванию доски во время глажения и раскладыванию при хранении.
С легкостью регулируйте высоту гладильной доски с помощью рычага, расположенного на нижней поверхности. Высота изменяется в диапазоне от 70 до 94 см.
Быстрое и удобное глажение
Покрытие доски
Функциональный дизайн
Технические характеристики
Бережное глажение
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