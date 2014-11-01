Зарядная база для зарядки утюга менее чем за 6 секунд

Компактная умная зарядная база гарантирует мощную беспроводную работу прибора. Максимальное удобство и свобода движений с мощной подачей пара в беспроводном режиме: просто оставьте утюг на компактной зарядной базе, пока сортируете вещи. Желтая световая индикация на зарядной базе сигнализирует о необходимости выполнить подзарядку утюга (менее чем за 6 секунд) для обеспечения мощной постоянной подачи пара. Синий свет говорит о готовности прибора к работе.