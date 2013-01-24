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Easyspeed plus cordless

Беспроводной паровой утюг

GC2088/30
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  • Быстрое глажение в беспроводном режиме — от начала и до конца Быстрое глажение в беспроводном режиме — от начала и до конца Быстрое глажение в беспроводном режиме — от начала и до конца
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    Easyspeed plus cordless Беспроводной паровой утюг

    GC2088/30
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Быстрое глажение в беспроводном режиме — от начала и до конца

    С компактной умной зарядной базой SmartCharging и световой индикацией Узнать обо всех преимуществах

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    Easyspeed plus cordless Беспроводной паровой утюг

    Быстрое глажение в беспроводном режиме — от начала и до конца

    С компактной умной зарядной базой SmartCharging и световой индикацией Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое глажение в беспроводном режиме — от начала и до конца

      • Подача пара 35 г/мин, паровой удар 150г
      • Керамическая подошва
      • Автоотключение и очистка от накипи
      • 2400 Вт
      Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

      Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

      Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время.

      Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 150 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Зарядная база для зарядки утюга менее чем за 6 секунд

      Зарядная база для зарядки утюга менее чем за 6 секунд

      Компактная умная зарядная база гарантирует мощную беспроводную работу прибора. Максимальное удобство и свобода движений с мощной подачей пара в беспроводном режиме: просто оставьте утюг на компактной зарядной базе, пока сортируете вещи. Желтая световая индикация на зарядной базе сигнализирует о необходимости выполнить подзарядку утюга (менее чем за 6 секунд) для обеспечения мощной постоянной подачи пара. Синий свет говорит о готовности прибора к работе.

      Керамическая подошва для лучшего скольжения по ткани

      Керамическая подошва для лучшего скольжения по ткани

      Керамическая подошва устойчива к царапинам, хорошо скользит и легко очищается.

      Приспособление для удобного хранения шнура

      Приспособление для удобного хранения шнура

      Шнур оборачивается вокруг опоры зарядной базы для удобного хранения прибора.

      После глажения зафиксируйте утюг с помощью замка для надежного хранения

      После глажения зафиксируйте утюг с помощью замка для надежного хранения

      Безопасное хранение утюга на базе. Для удобства шнур можно обернуть вокруг базы.

      Быстрый нагрев благодаря мощности до 2400 Вт

      Быстрый нагрев благодаря мощности до 2400 Вт

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        • Керамика
        • Подошва SteamGlide
        Постоянная подача пара
        35  г/мин
        Паровой удар
        150  г
        Мощность
        2400  Вт
        Распылитель
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Легко использовать

        Метод хранения
        Фиксация Carry-lock
        Отделение для хранения шнура
        Отделение для хранения шнура
        Интеллектуальный световой индикатор
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Система автоотключения
        Да
        Объем резервуара для воды
        270  мл

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