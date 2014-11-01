GC2088/30
Быстрое глажение в беспроводном режиме — от начала и до конца
С компактной умной зарядной базой SmartCharging и световой индикациейУзнать обо всех преимуществах
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Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время.
Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Паровой удар 150 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Компактная умная зарядная база гарантирует мощную беспроводную работу прибора. Максимальное удобство и свобода движений с мощной подачей пара в беспроводном режиме: просто оставьте утюг на компактной зарядной базе, пока сортируете вещи. Желтая световая индикация на зарядной базе сигнализирует о необходимости выполнить подзарядку утюга (менее чем за 6 секунд) для обеспечения мощной постоянной подачи пара. Синий свет говорит о готовности прибора к работе.
Керамическая подошва устойчива к царапинам, хорошо скользит и легко очищается.
Шнур оборачивается вокруг опоры зарядной базы для удобного хранения прибора.
Безопасное хранение утюга на базе. Для удобства шнур можно обернуть вокруг базы.
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
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