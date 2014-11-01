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  • Быстрое глажение в беспроводном режиме — от начала и до конца Быстрое глажение в беспроводном режиме — от начала и до конца Быстрое глажение в беспроводном режиме — от начала и до конца

    Easyspeed plus cordless Беспроводной паровой утюг

    GC2088/30

    Быстрое глажение в беспроводном режиме — от начала и до конца

    С компактной умной зарядной базой SmartCharging и световой индикацией

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    Easyspeed plus cordless Беспроводной паровой утюг

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    Быстрое глажение в беспроводном режиме — от начала и до конца

    • Подача пара 35 г/мин, паровой удар 150г
    • Керамическая подошва
    • Автоотключение и очистка от накипи
    • 2400 Вт
    Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

    Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

    Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время.

    Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок.

    Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 150 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

    Зарядная база для зарядки утюга менее чем за 6 секунд

    Зарядная база для зарядки утюга менее чем за 6 секунд

    Компактная умная зарядная база гарантирует мощную беспроводную работу прибора. Максимальное удобство и свобода движений с мощной подачей пара в беспроводном режиме: просто оставьте утюг на компактной зарядной базе, пока сортируете вещи. Желтая световая индикация на зарядной базе сигнализирует о необходимости выполнить подзарядку утюга (менее чем за 6 секунд) для обеспечения мощной постоянной подачи пара. Синий свет говорит о готовности прибора к работе.

    Керамическая подошва для лучшего скольжения по ткани

    Керамическая подошва для лучшего скольжения по ткани

    Керамическая подошва устойчива к царапинам, хорошо скользит и легко очищается.

    Приспособление для удобного хранения шнура

    Приспособление для удобного хранения шнура

    Шнур оборачивается вокруг опоры зарядной базы для удобного хранения прибора.

    После глажения зафиксируйте утюг с помощью замка для надежного хранения

    После глажения зафиксируйте утюг с помощью замка для надежного хранения

    Безопасное хранение утюга на базе. Для удобства шнур можно обернуть вокруг базы.

    Быстрый нагрев благодаря мощности до 2400 Вт

    Быстрый нагрев благодаря мощности до 2400 Вт

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      270  ml
      Система автоотключения
      Да
      Метод хранения
      Крепление для переноски
      Система "капля-стоп"
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Отделение для хранения шнура
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Интеллектуальный световой индикатор
      Да

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      35  g/min
      Подошва
      • Керамика
      • SteamGlide
      Мощность
      2400  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      150  g
      Настройка подачи пара
      Да
    Badge-D2C

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