Больше результатов за меньшее время: широкая доска и большая подставка

Больше результатов за меньшее время благодаря сверхширокой доске Philips (120 x 45 см). Идеально подходит для глажения вещей большого размера, таких как постельное белье и скатерти. Широкая устойчивая подставка для утюга идеально подходит для парогенераторов. Кроме того, она является термостойкой и ее можно использовать для паровых утюгов.