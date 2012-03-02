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  • 8 разумных решений для легкого глажения 8 разумных решений для легкого глажения 8 разумных решений для легкого глажения
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    Easy8 Гладильная доска

    GC240/25

    8 разумных решений для легкого глажения

    Гладильная доска — важная составляющая процесса глажения. Конструкция новой гладильной доски Philips продумана до мелочей и значительно упрощает глажение. В этой уникальной доске используется 8 инновационных решений для дополнительного удобства.

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    Easy8 Гладильная доска

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    8 разумных решений для легкого глажения

    С уникальными складными плечиками ShoulderWings

    • Со складными плечиками ShoulderWings
    На 1 кг более легкая конструкция*

    На 1 кг более легкая конструкция*

    Вес гладильной доски был уменьшен на 1 кг по сравнению с предыдущей моделью, и теперь ее намного удобнее передвигать

    Специальная вешалка для одежды

    Специальная вешалка для одежды

    Не нужно искать место для поглаженных рубашек. Поглаженную одежду можно сразу поместить на удобную вешалку.

    Разработано для стабильности: дорожная блокировка и насадки для ножек

    Разработано для стабильности: дорожная блокировка и насадки для ножек

    Дорожная блокировка препятствует случайному складыванию доски во время глажения и раскладыванию при хранении. Особая конструкция с двойными ножками и нескользящими насадками делает гладильную доску более устойчивой.

    Идеально для парогенераторов: широкая подставка для утюга

    Идеально для парогенераторов: широкая подставка для утюга

    Широкая устойчивая подставка для утюга идеально подходит для парогенераторов. Кроме того, она является термостойкой и ее можно использовать для паровых утюгов.

    Больше результатов за меньшее время: широкая доска и большая подставка

    Больше результатов за меньшее время: широкая доска и большая подставка

    Больше результатов за меньшее время благодаря сверхширокой доске Philips (120 x 45 см). Идеально подходит для глажения вещей большого размера, таких как постельное белье и скатерти. Широкая устойчивая подставка для утюга идеально подходит для парогенераторов. Кроме того, она является термостойкой и ее можно использовать для паровых утюгов.

    Снижение уровня шума на 60 %*

    Снижение уровня шума на 60 %*

    Более комфортное глажение благодаря покрытию, снижающему уровень шума на 60 % по сравнению с многослойным покрытием для гладильной доски

    Гладкое скольжение по покрытию без скопления конденсата

    Гладкое скольжение по покрытию без скопления конденсата

    Благодаря уникальной технологии AquaBlock, которая не дает конденсату стекать на пол, это покрытие гладильной доски идеально подходит для парогенераторов.

    Простое глажение рубашек: уникальная система ShoulderWing

    Простое глажение рубашек: уникальная система ShoulderWing

    Уникальная инновационная система ShoulderWing невероятно облегчает глажение рубашек. Благодаря плечикам ShoulderWing рубашки не придется постоянное перекладывать, что экономит время и усилия. В зависимости от типа одежды складные плечики ShoulderWing можно разложить или убрать.

    • Быстрое и удобное глажение

      Система ShoulderWing
      Да
      Вешалка для рубашек
      Да
      Настройка высоты
      70—94  cm
      Регулировка высоты
      6  setting(s)
      Подходит для
      • Парогенераторы
      • Утюги для глажения с паром

    • Покрытие доски

      Верхний слой
      100% хлопок
      Четвертый слой
      Войлок
      Второй слой
      Пена
      Третий слой
      • Войлок
      • "Капля-стоп"

    • Функциональный дизайн

      Поверхность для глажения
      Перфорированный металл
      Ноги
      Цельный металл с порошковым покрытием

    • Технические характеристики

      Габариты изделия
      12 x 51 x 159  cm
      Габариты доски
      120 x 45  cm
      Вес доски
      7.8  kg

    • Бережное глажение

      Противоскользящая защитная насадка для ножек
      Да
      Блокировка от детей
      Да
      Дорожная блокировка
      Да

    Badge-D2C

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    • По сравнению с предыдущей моделью GC240
    • Процент снижения уровня шума по сравнению с использованием многослойного покрытия для гладильной доски

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