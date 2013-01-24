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Easy8

Гладильная доска

GC240/25
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  • 8 разумных решений для легкого глажения 8 разумных решений для легкого глажения 8 разумных решений для легкого глажения
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    Easy8 Гладильная доска

    GC240/25
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    8 разумных решений для легкого глажения

    Гладильная доска — важная составляющая процесса глажения. Конструкция новой гладильной доски Philips продумана до мелочей и значительно упрощает глажение. В этой уникальной доске используется 8 инновационных решений для дополнительного удобства. Узнать обо всех преимуществах

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    Easy8 Гладильная доска

    8 разумных решений для легкого глажения

    Гладильная доска — важная составляющая процесса глажения. Конструкция новой гладильной доски Philips продумана до мелочей и значительно упрощает глажение. В этой уникальной доске используется 8 инновационных решений для дополнительного удобства. Узнать обо всех преимуществах

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      8 разумных решений для легкого глажения

      С уникальными складными плечиками ShoulderWings

      • Со складными плечиками ShoulderWings
      На 1 кг более легкая конструкция*

      На 1 кг более легкая конструкция*

      Вес гладильной доски был уменьшен на 1 кг по сравнению с предыдущей моделью, и теперь ее намного удобнее передвигать

      Специальная вешалка для одежды

      Специальная вешалка для одежды

      Не нужно искать место для поглаженных рубашек. Поглаженную одежду можно сразу поместить на удобную вешалку.

      Разработано для высокой надежности: дорожная блокировка и насадки для устойчивости ножек

      Разработано для высокой надежности: дорожная блокировка и насадки для устойчивости ножек

      Дорожная блокировка препятствует случайному складыванию доски во время глажения и раскладыванию при хранении. Особая конструкция с двойными ножками и нескользящими насадками делает гладильную доску более устойчивой.

      Идеально для парогенераторов: широкая подставка для утюга

      Идеально для парогенераторов: широкая подставка для утюга

      Широкая устойчивая подставка для утюга идеально подходит для парогенераторов. Кроме того, она является термостойкой и ее можно использовать для паровых утюгов.

      Больше результатов за меньшее время: широкая доска и большая подставка для утюга

      Больше результатов за меньшее время: широкая доска и большая подставка для утюга

      Больше результатов за меньшее время благодаря сверхширокой доске Philips (120 x 45 см). Идеально подходит для глажения вещей большого размера, таких как постельное белье и скатерти. Широкая устойчивая подставка для утюга идеально подходит для парогенераторов. Кроме того, она является термостойкой и ее можно использовать для паровых утюгов.

      Снижение уровня шума на 60 %*

      Снижение уровня шума на 60 %*

      Более комфортное глажение благодаря покрытию, снижающему уровень шума на 60 % по сравнению с многослойным покрытием для гладильной доски

      Гладкое скольжение по покрытию без скопления конденсата

      Гладкое скольжение по покрытию без скопления конденсата

      Благодаря уникальной технологии AquaBlock, которая не дает конденсату стекать на пол, это покрытие гладильной доски идеально подходит для парогенераторов.

      Простое глажение рубашек: уникальная система ShoulderWing

      Простое глажение рубашек: уникальная система ShoulderWing

      Уникальная инновационная система ShoulderWing невероятно облегчает глажение рубашек. Благодаря плечикам ShoulderWing рубашки не придется постоянное перекладывать, что экономит время и усилия. В зависимости от типа одежды складные плечики ShoulderWing можно разложить или убрать.

      Технические характеристики

      • Быстрое и удобное глажение

        Система ShoulderWing
        Да
        Вешалка для рубашек
        Да
        Настройка высоты
        70—94  см
        Регулировка высоты
        6  положений
        Подходит для
        • Парогенераторы
        • Утюги для глажения с паром

      • Бережное глажение

        Противоскользящая защитная насадка для ножек
        Да
        Блокировка от детей
        Да
        Дорожная блокировка
        Да

      • Функциональный дизайн

        Поверхность для глажения
        Перфорированный металл
        Ножки
        Цельный металл с порошковым покрытием

      • Покрытие доски

        Верхний слой
        100% хлопок
        Второй слой
        Пена
        Третий слой
        • Войлок
        • "Капля-стоп"
        Четвертый слой
        Войлок

      • Технические характеристики

        Габариты изделия
        12 x 51 x 159  см
        Габариты доски
        120 x 45  см
        Вес доски
        7,8  кг

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            • Процент снижения уровня шума по сравнению с использованием многослойного покрытия для гладильной доски