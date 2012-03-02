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8 разумных решений для легкого глажения
Гладильная доска — важная составляющая процесса глажения. Конструкция новой гладильной доски Philips продумана до мелочей и значительно упрощает глажение. В этой уникальной доске используется 8 инновационных решений для дополнительного удобства.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вес гладильной доски был уменьшен на 1 кг по сравнению с предыдущей моделью, и теперь ее намного удобнее передвигать
Не нужно искать место для поглаженных рубашек. Поглаженную одежду можно сразу поместить на удобную вешалку.
Дорожная блокировка препятствует случайному складыванию доски во время глажения и раскладыванию при хранении. Особая конструкция с двойными ножками и нескользящими насадками делает гладильную доску более устойчивой.
Широкая устойчивая подставка для утюга идеально подходит для парогенераторов. Кроме того, она является термостойкой и ее можно использовать для паровых утюгов.
Больше результатов за меньшее время благодаря сверхширокой доске Philips (120 x 45 см). Идеально подходит для глажения вещей большого размера, таких как постельное белье и скатерти. Широкая устойчивая подставка для утюга идеально подходит для парогенераторов. Кроме того, она является термостойкой и ее можно использовать для паровых утюгов.
Более комфортное глажение благодаря покрытию, снижающему уровень шума на 60 % по сравнению с многослойным покрытием для гладильной доски
Благодаря уникальной технологии AquaBlock, которая не дает конденсату стекать на пол, это покрытие гладильной доски идеально подходит для парогенераторов.
Уникальная инновационная система ShoulderWing невероятно облегчает глажение рубашек. Благодаря плечикам ShoulderWing рубашки не придется постоянное перекладывать, что экономит время и усилия. В зависимости от типа одежды складные плечики ShoulderWing можно разложить или убрать.
Быстрое и удобное глажение
Покрытие доски
Функциональный дизайн
Технические характеристики
Бережное глажение
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