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  • Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный

    2500 series Паровой утюг

    GC2510/02

    Простой, быстрый и эффективный

    Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 90 г, мощностью 2000 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc Clean, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги!

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    2500 series Паровой утюг

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    Простой, быстрый и эффективный

    Более продолжительная подача пара

    • 30 г
    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

    Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

    Антипригарное покрытие подошвы

    Антипригарное покрытие подошвы

    Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

    Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

    Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

    Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

    • Технические характеристики

      Мощность
      2000
      Частота
      50–60
      Напряжение
      220–240

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      1,2
      Габариты изделия
      29,5 x 11,6 x 19,5

    • Удобство использования

      Управление
      • Индикатор нагрева
      • Настройка подачи пара
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Кнопка переключения режимов
      Простая установка и хранение
      Встроенное отделение для хранения шнура
      Быстрый нагрев
      Да

    • Гладкое скольжение

      Подошва
      Антипригарная подошва

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2  m
      Дополнительный комфорт
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Управляемая очистка от накипи
      Функция Calc Clean
      Безопасен в использовании
      Превышает международные стандарты перепада напряжения
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      До 30 г/мин
      Распыление
      Да
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Заостренный носик
      Паровой удар
      До 90 г/мин

    Badge-D2C

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