GC2510/02
Простой, быстрый и эффективный
Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 90 г, мощностью 2000 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc Clean, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги!Узнать обо всех преимуществах
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Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Гладкое скольжение
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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