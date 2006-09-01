Простой, быстрый и эффективный

Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 90 г, мощностью 2000 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc Clean, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги!