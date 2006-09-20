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  • Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный

    2500 series Паровой утюг

    GC2528/02

    Простой, быстрый и эффективный

    Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 95 г, мощностью 2100 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги!

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    2500 series Паровой утюг

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    Простой, быстрый и эффективный

    Более продолжительная подача пара

    • "Капля-стоп"
    • Двойная очистка от накипи
    Постоянная мощная подача пара

    Постоянная мощная подача пара

    Мощность 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

    Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

    Паровой удар 95 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

    Антипригарное покрытие подошвы

    Антипригарное покрытие подошвы

    Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

    Постоянная подача пара до 32 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 32 г/мин для лучшего разглаживания складок.

    • Технические характеристики

      Мощность
      2100
      Частота
      50–60
      Напряжение
      220–240

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      1,2
      Габариты изделия
      29,5 x 11,6 x 19,5

    • Удобство использования

      Управление
      • Индикатор нагрева
      • Настройка подачи пара
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Кнопка переключения режимов
      Быстрый нагрев
      Да

    • Гладкое скольжение

      Подошва
      Антипригарная подошва

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2  m
      Дополнительный комфорт
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Управляемая очистка от накипи
      Система Double Active Calc Clean
      Безопасен в использовании
      Превышает международные стандарты перепада напряжения
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Да
      Постоянная подача пара
      До 32 г/мин
      Распыление
      Да
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Заостренный носик
      Паровой удар
      До 95 г/мин

    Badge-D2C

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