Простой, быстрый и эффективный

Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 95 г, мощностью 2100 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги!