GC2528/02
Простой, быстрый и эффективный
Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 95 г, мощностью 2100 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги!Узнать обо всех преимуществах
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Мощность 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара
Паровой удар 95 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Постоянная подача пара до 32 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Гладкое скольжение
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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