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  • Более быстрое глажение от начала и до конца Более быстрое глажение от начала и до конца Более быстрое глажение от начала и до конца
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    EasySpeed Advanced Паровой утюг

    GC2671/50

    Более быстрое глажение от начала и до конца

    Теперь вы сможете гладить быстрее и эффективнее благодаря ускоренному разогреву, разбрызгивателю воды XL, мощной подаче пара, прочной и гладкой керамической подошве и, конечно, системе "капля-стоп". Вот пять составляющих превосходного результата глажения.

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    EasySpeed Advanced Паровой утюг

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    Более быстрое глажение от начала и до конца

    5 способов ускорения процесса глажения

    • 2300 Вт
    • Паровой удар 180 г
    • Постоянная подача пара 35 г/мин.
    • Керамическая подошва
    2300 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд

    2300 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд

    Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.

    Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

    Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

    Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

    Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

    Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

    Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

    Увеличенное отверстие для более быстрого наполнения и опустошения резервуара

    Увеличенное отверстие для более быстрого наполнения и опустошения резервуара

    Благодаря увеличенному отверстию наполнять и опустошать резервуар для воды теперь еще проще.

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик имеет 3 характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц, или создать стрелки.

    Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

    Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

    Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

    Удобная смотка шнура с зажимом для удобного и компактного хранения

    Удобная смотка шнура с зажимом для удобного и компактного хранения

    Шнур оборачивается вокруг базы утюга и закрепляется с помощью зажима для экономии пространства.

    Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

    Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

    Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

    • Хранение

      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура

    • Технические характеристики

      Время нагрева
      30 сек.

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Название подошвы
      Керамика
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Заостренный паровой носик
      Да
      Большое отверстие для залива воды
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2300  W
      Паровой удар
      180  g
      Постоянная подача пара
      35  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Различные режимы подачи пара
      Да
      Распыление воды
      Да

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Функция самоочистки

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,150  kg

    Badge-D2C

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