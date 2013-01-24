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EasySpeed Advanced

Паровой утюг

GC2675/85
Общая оценка / 5
  • Более быстрое глажение от начала и до конца Более быстрое глажение от начала и до конца Более быстрое глажение от начала и до конца
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    EasySpeed Advanced Паровой утюг

    GC2675/85
    Общая оценка / 5

    Более быстрое глажение от начала и до конца

    Теперь вы сможете гладить быстрее и эффективнее благодаря ускоренному разогреву, разбрызгивателю воды XL, мощной подаче пара, прочной и гладкой керамической подошве и, конечно, системе "капля-стоп". Вот пять составляющих превосходного результата глажения. Узнать обо всех преимуществах

    EasySpeed Advanced Паровой утюг

    Более быстрое глажение от начала и до конца

    Теперь вы сможете гладить быстрее и эффективнее благодаря ускоренному разогреву, разбрызгивателю воды XL, мощной подаче пара, прочной и гладкой керамической подошве и, конечно, системе "капля-стоп". Вот пять составляющих превосходного результата глажения. Узнать обо всех преимуществах

    Более быстрое глажение от начала и до конца

    Теперь вы сможете гладить быстрее и эффективнее благодаря ускоренному разогреву, разбрызгивателю воды XL, мощной подаче пара, прочной и гладкой керамической подошве и, конечно, системе "капля-стоп". Вот пять составляющих превосходного результата глажения. Узнать обо всех преимуществах

    EasySpeed Advanced Паровой утюг

    Более быстрое глажение от начала и до конца

    Теперь вы сможете гладить быстрее и эффективнее благодаря ускоренному разогреву, разбрызгивателю воды XL, мощной подаче пара, прочной и гладкой керамической подошве и, конечно, системе "капля-стоп". Вот пять составляющих превосходного результата глажения. Узнать обо всех преимуществах

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      Более быстрое глажение от начала и до конца

      5 способов ускорения процесса глажения

      • 2400 Вт
      • Паровой удар 180 г
      • Постоянная подача пара 40 г/мин
      • Керамическая подошва
      2400 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд

      2400 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд

      Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.

      Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      Подача пара до 40 г/мин для стабильной, эффективной работы

      Подача пара до 40 г/мин для стабильной, эффективной работы

      Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

      Увеличенное отверстие для более быстрого наполнения и опустошения резервуара

      Увеличенное отверстие для более быстрого наполнения и опустошения резервуара

      Благодаря увеличенному отверстию наполнять и опустошать резервуар для воды теперь еще проще.

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик имеет 3 характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц, или создать стрелки.

      Термостойкая коробка для хранения утюга сразу после использования

      Термостойкая коробка для хранения утюга сразу после использования

      В термостойкую коробку можно безопасно убрать утюг сразу после использования, пока он горячий.

      Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

      Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

      Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      Удобная смотка шнура с зажимом для удобного и компактного хранения

      Удобная смотка шнура с зажимом для удобного и компактного хранения

      Шнур оборачивается вокруг базы утюга и закрепляется с помощью зажима для экономии пространства.

      Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

      Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

      Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

      Технические характеристики

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Питание
        2400  Вт
        Паровой удар
        180  г
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Распыление воды
        Да

      • Легко использовать

        Название подошвы
        Керамика
        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Длина шнура питания
        2  м
        Заостренный паровой носик
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да
        Большое отверстие для залива воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Функция самоочистки

      • Хранение

        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Метод хранения
        Термостойкая коробка

      • Размер и вес

        Вес утюга
        1,150  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        30 сек.

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