Более быстрое глажение от начала и до конца

Теперь вы сможете гладить быстрее и эффективнее благодаря ускоренному разогреву, разбрызгивателю воды XL, мощной подаче пара, прочной и гладкой керамической подошве и, конечно, системе "капля-стоп". Вот пять составляющих превосходного результата глажения.