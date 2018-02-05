GC2678/30
Более быстрое глажение от начала и до конца
Теперь вы сможете гладить быстрее и эффективнее благодаря ускоренному разогреву, разбрызгивателю воды XL, мощной подаче пара, прочной и гладкой керамической подошве и, конечно, системе "капля-стоп". Вот пять составляющих превосходного результата глажения.Узнать обо всех преимуществах
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Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.
Благодаря увеличенному отверстию наполнять и опустошать резервуар для воды теперь еще проще.
Носик имеет 3 характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц, или создать стрелки.
Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 8 минут, если он оставлен в вертикальном положении, и через 30 секунд — в горизонтальном.
Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Шнур оборачивается вокруг базы утюга и закрепляется с помощью зажима для экономии пространства.
Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.
Хранение
Технические характеристики
Удобство использования
Гарантия
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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