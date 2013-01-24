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Простой, быстрый и эффективный
Для превосходных результатов глажения необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. Этот практичный паровой утюг GC2710/02 от Philips мощностью 2000 Вт с паровым ударом 90 г и функцией самоочистки обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой, быстрый и эффективный
Для превосходных результатов глажения необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. Этот практичный паровой утюг GC2710/02 от Philips мощностью 2000 Вт с паровым ударом 90 г и функцией самоочистки обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах
Простой, быстрый и эффективный
Для превосходных результатов глажения необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. Этот практичный паровой утюг GC2710/02 от Philips мощностью 2000 Вт с паровым ударом 90 г и функцией самоочистки обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой, быстрый и эффективный
Для превосходных результатов глажения необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. Этот практичный паровой утюг GC2710/02 от Philips мощностью 2000 Вт с паровым ударом 90 г и функцией самоочистки обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
Паровой удар 90 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30
GC026/80