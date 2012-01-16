Простой, быстрый и эффективный

Для превосходных результатов глажения необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. Этот практичный паровой утюг GC2710/02 от Philips мощностью 2000 Вт с паровым ударом 90 г и функцией самоочистки обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!