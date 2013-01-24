Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

ComfortCare

Паровой утюг

GC2710
Общая оценка / 5
  • Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный
    -{discount-value}

    ComfortCare Паровой утюг

    GC2710
    Общая оценка / 5

    Простой, быстрый и эффективный

    Для превосходных результатов глажения необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. Этот практичный паровой утюг GC2710/02 от Philips мощностью 2000 Вт с паровым ударом 90 г и функцией самоочистки обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ComfortCare Паровой утюг

    Простой, быстрый и эффективный

    Для превосходных результатов глажения необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. Этот практичный паровой утюг GC2710/02 от Philips мощностью 2000 Вт с паровым ударом 90 г и функцией самоочистки обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    Простой, быстрый и эффективный

    Для превосходных результатов глажения необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. Этот практичный паровой утюг GC2710/02 от Philips мощностью 2000 Вт с паровым ударом 90 г и функцией самоочистки обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ComfortCare Паровой утюг

    Простой, быстрый и эффективный

    Для превосходных результатов глажения необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. Этот практичный паровой утюг GC2710/02 от Philips мощностью 2000 Вт с паровым ударом 90 г и функцией самоочистки обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все steam-iron

      Простой, быстрый и эффективный

      Утюг, который обеспечивает более продолжительную подачу пара

      • 30 г
      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

      Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

      Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

      Паровой удар 90 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Антипригарное покрытие подошвы

      Антипригарное покрытие подошвы

      Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Антипригарная
        Подача пара
        Да
        Постоянная подача пара
        30  г/мин
        Паровой удар
        90  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Распылитель
        Да
        Мощность
        2000  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Открывающаяся сбоку крышка
        Долив в любое время
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да
        Длина шнура питания
        1,9  м
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Функция самоочистки

      • Технические характеристики

        напряжение
        220  В

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии