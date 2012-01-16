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  • Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный

    ComfortCare Паровой утюг

    GC2710/02

    Простой, быстрый и эффективный

    Для превосходных результатов глажения необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. Этот практичный паровой утюг GC2710/02 от Philips мощностью 2000 Вт с паровым ударом 90 г и функцией самоочистки обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

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    ComfortCare Паровой утюг

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    Простой, быстрый и эффективный

    Утюг, который обеспечивает более продолжительную подачу пара

    • 30 г
    Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.

    Антипригарное покрытие подошвы

    Антипригарное покрытие подошвы

    Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

    Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

    Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

    Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Функция самоочистки
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220  V

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Открывающаяся сбоку крышка
      Долив в любое время
      Да
      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Длина сетевого шнура
      1,9  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      30  g/min
      Подошва
      Антипригарная
      Мощность
      2000  W
      Подача пара
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      90  g
      Настройка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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