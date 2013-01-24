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2800 series

Паровой утюг

GC2805
Общая оценка / 5
1 награда
  • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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    2800 series Паровой утюг

    GC2805
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали Вас день за днем, вам необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide, мощностью в 2000 Вт для обеспечения стабильности большого объема подачи пара и удобной функцией очистки от накипи оправдает все потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    2800 series Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали Вас день за днем, вам необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide, мощностью в 2000 Вт для обеспечения стабильности большого объема подачи пара и удобной функцией очистки от накипи оправдает все потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали Вас день за днем, вам необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide, мощностью в 2000 Вт для обеспечения стабильности большого объема подачи пара и удобной функцией очистки от накипи оправдает все потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    2800 series Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали Вас день за днем, вам необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide, мощностью в 2000 Вт для обеспечения стабильности большого объема подачи пара и удобной функцией очистки от накипи оправдает все потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах

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      Создан для работы, день за днем

      С новой подошвой SteamGlide

      • Подошва SteamGlide
      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Полная гарантия на 2 года.

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Паровой удар до 85 г для разглаживания самых неподатливых складок

      Паровой удар до 85 г для разглаживания самых неподатливых складок

      Паровой удар 85 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        2 m
        Дополнительный комфорт
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Безопасен в использовании
        Превышает международные стандарты перепада напряжения
        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        29,5 x 11,6 x 19,5
        Вес продукта
        1,2
        напряжение
        220—240
        Быстрый нагрев
        Да
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Кнопка переключения режимов
        Частота
        50—60
        Питание
        2000
        Управление
        • Индикатор нагрева
        • Настройка подачи пара

      • Разглаживание складок

        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Заостренный носик
        Постоянная подача пара
        До 30 г/мин
        Паровой удар
        До 85 г/мин
        Распылитель
        Да

      • Гладкое скольжение

        Подошва
        Подошва SteamGlide

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