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    Серия 2800 Паровой утюг

    GC2805/02

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, вам необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide, мощностью в 2000 Вт для обеспечения стабильности большого объема подачи пара и функцией очистки от накипи оправдает все потраченные на него деньги!

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    Серия 2800 Паровой утюг

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    Создан для работы, день за днем

    С новой подошвой SteamGlide

    • SteamGlide
    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    Полная гарантия на 2 года.

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

    Паровой удар до 85 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар до 85 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар 85 г позволит легко разгладить даже самые жесткие складки.

    • Технические характеристики

      Мощность
      2000
      Частота
      50–60
      Напряжение
      220–240

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      1,2
      Габариты изделия
      29,5 x 11,6 x 19,5

    • Удобство использования

      Управление
      • Индикатор нагрева
      • Настройка подачи пара
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Кнопка переключения режимов
      Быстрый нагрев
      Да

    • Гладкое скольжение

      Подошва
      Подошва SteamGlide

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2  m
      Дополнительный комфорт
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Безопасен в использовании
      Превышает международные стандарты перепада напряжения
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      До 30 г/мин
      Распыление
      Да
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Заостренный носик
      Паровой удар
      До 85 г/мин

    Badge-D2C

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