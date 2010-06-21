GC2805/02
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, вам необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide, мощностью в 2000 Вт для обеспечения стабильности большого объема подачи пара и функцией очистки от накипи оправдает все потраченные на него деньги!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Полная гарантия на 2 года.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Паровой удар 85 г позволит легко разгладить даже самые жесткие складки.
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Гладкое скольжение
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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