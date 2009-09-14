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    Паровой утюг

    GC2820/02

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Утюг Philips GC2820/02 мощностью 2000 Вт с новой подошвой SteamGlide и капсулами для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества!

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    Паровой утюг

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    Создан для работы, день за днем

    Утюг с новой подошвой SteamGlide

    • Подача пара 30 г/мин; паровой удар 90 г
    • Подошва SteamGlide
    • Очистка от накипи
    • 2000 Вт
    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.

    Слайдер Calc Clean для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Слайдер Calc Clean для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер Calc Clean упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

    Капсулы разрушают накипь, которую потом можно легко смыть

    Со временем в утюге накапливается накипь. Эта капсула способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,2  kg
      Напряжение
      220—240  V
      Габариты изделия
      29,5 x 11,6 x 19,5  cm

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Длина сетевого шнура
      2  m

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      1.8  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      30  g/min
      Подошва
      SteamGlide
      Мощность
      2000  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      90  g
      Настройка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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