GC2820/02
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Утюг Philips GC2820/02 мощностью 2000 Вт с новой подошвой SteamGlide и капсулами для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.
Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер Calc Clean упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Со временем в утюге накапливается накипь. Эта капсула способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Комфортное глажение
Быстрое и мощное разглаживание складок
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