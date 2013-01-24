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Паровой утюг

GC2820
Общая оценка / 5
  • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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    Паровой утюг

    GC2820
    Общая оценка / 5

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Утюг Philips GC2820/02 мощностью 2000 Вт с новой подошвой SteamGlide и капсулами для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 2 060 руб.

    Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Утюг Philips GC2820/02 мощностью 2000 Вт с новой подошвой SteamGlide и капсулами для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Утюг Philips GC2820/02 мощностью 2000 Вт с новой подошвой SteamGlide и капсулами для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 2 060 руб.

    Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Утюг Philips GC2820/02 мощностью 2000 Вт с новой подошвой SteamGlide и капсулами для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

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      Создан для работы, день за днем

      Утюг с новой подошвой SteamGlide

      • Подача пара 30 г/мин; паровой удар 90 г
      • Подошва SteamGlide
      • Очистка от накипи
      • 2000 Вт
      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

      Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

      Паровой удар 90 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

      Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

      Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на плечиках.

      Капсулы разрушают накипь, которую потом можно легко смыть

      Со временем в утюге накапливается накипь. Эта капсула способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Постоянная подача пара
        30  г/мин
        Паровой удар
        90  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Распылитель
        Да
        Мощность
        2000  Вт

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        1,8  м

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Длина шнура питания
        2  м
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        1,2  кг
        Габариты изделия
        29,5 x 11,6 x 19,5  см
        напряжение
        220—240  В

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