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PowerLife

Паровой утюг

GC2907/02
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    PowerLife Паровой утюг

    GC2907/02
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      Создан для работы, день за днем

      Утюг с подошвой SteamGlide

      • 2000 Вт
      • Подача пара 30 г/мин
      • Паровой удар 85 г
      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Паровой удар до 85 г для разглаживания самых неподатливых складок

      Паровой удар до 85 г для разглаживания самых неподатливых складок

      Паровой удар 85 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Ползунок очистки накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Ползунок очистки накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Ползунок очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. Для максимальной эффективности работы утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Полная гарантия на 2 года.

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Длина шнура питания
        2 м

      • Вес и размеры

        Масса продукта
        1,2  кг
        Размеры продукта
        29,5 x 11,6 x 19,5

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Распылитель
        Да
        Настройка подачи пара
        Да

      • Технические характеристики

        Напряжение
        220—240 В
        Мощность (во всех странах)
        2000  Вт

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 30 г/мин
        Паровой удар
        До 85 г/мин

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