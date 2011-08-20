Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Паровой удар 85 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Ползунок очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. Для максимальной эффективности работы утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Полная гарантия на 2 года.
Легкость использования
Вес и размеры
Быстрое и мощное разглаживание складок
Технические характеристики
Очистка от накипи
Разглаживание складок
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