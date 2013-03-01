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    PowerLife Паровой утюг

    GC2910/20

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

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    PowerLife Паровой утюг

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    Создан для работы, день за днем

    Утюг с подошвой SteamGlide

    • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 100г
    • Подошва SteamGlide
    • Очистка от накипи
    • 2100 Вт
    Постоянная мощная подача пара

    Постоянная мощная подача пара

    Мощность 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Постоянная подача пара до 35 г/мин

    Постоянная подача пара до 35 г/мин

    Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Функция самоочистки
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240 В
      Мощность (во всех странах)
      2100  W

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      1,2  kg
      Габариты изделия
      29,5 x 11,6 x 19,5

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Длина шнура питания
      • 1,8 м (за пределами Европы)
      • 1,9 м (в странах Европы)

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      1.8  m

    • Разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      До 35 г/мин
      Паровой удар
      До 100 г/мин

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide
      Распыление
      Да
      Настройка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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