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    PowerLife Паровой утюг

    GC2920/02

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой против накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

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    PowerLife Паровой утюг

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    Создан для работы, день за днем

    Утюг с подошвой SteamGlide

    • 2100 Вт
    • Подача пара 35 г/мин
    • Паровой удар 95 г
    Постоянная мощная подача пара

    Постоянная мощная подача пара

    Мощность 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Постоянная подача пара до 35 г/мин

    Постоянная подача пара до 35 г/мин

    Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

    Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

    Паровой удар 95 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

    Таблетка против накипи разрушает накипь так, что ее легко смыть

    Таблетка против накипи разрушает накипь так, что ее легко смыть

    Со временем в утюге накапливается накипь. Эта таблетка способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240 В
      Мощность (Китай)
      1850  W
      Мощность (во всех странах)
      2100  W

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      1,2  kg
      Габариты изделия
      29,5 x 11,6 x 19,5

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Длина шнура питания
      2 м

    • Разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      До 35 г/мин
      Паровой удар
      До 95 г/мин

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Настройка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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