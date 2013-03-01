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    PowerLife Паровой утюг

    GC2965/80

    Создан для мощного глажения

    Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

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    PowerLife Паровой утюг

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    Создан для мощного глажения

    С электронной системой отключения питания

    • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 130г
    • Подошва SteamGlide
    • Автоотключение и очистка от накипи
    • 2400 Вт
    Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

    Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

    Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

    Автоотключение в 3 случаях

    Автоотключение в 3 случаях

    Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.

    Свободный поворот шнура — шарнирная конструкция 360 градусов

    Свободный поворот шнура — шарнирная конструкция 360 градусов

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240 В

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      1,2  kg
      Габариты изделия
      29,5 x 11,6 x 19,5

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система автоотключения
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Дополнительная устойчивость
      Резиновая вставка
      Длина шнура питания
      • 1,8 м (за пределами Европы)
      • 1,9 м (в странах Европы)

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      1.8  m

    • Разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      До 40 г/мин
      Паровой удар
      До 130 г/мин

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Настройка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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