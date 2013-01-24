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PowerLife

Паровой утюг

GC2965/80
Общая оценка / 5
1 награда
  • Создан для мощного глажения Создан для мощного глажения Создан для мощного глажения
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    PowerLife Паровой утюг

    GC2965/80
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Создан для мощного глажения

    Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerLife Паровой утюг

    Создан для мощного глажения

    Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    Создан для мощного глажения

    Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerLife Паровой утюг

    Создан для мощного глажения

    Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

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      Создан для мощного глажения

      С электронной системой отключения питания

      • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 130г
      • Подошва SteamGlide
      • Автоотключение и очистка от накипи
      • 2400 Вт
      Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

      Автоотключение в 3 случаях

      Автоотключение в 3 случаях

      Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.

      Свободный поворот шнура — шарнирная конструкция 360 градусов

      Свободный поворот шнура — шарнирная конструкция 360 градусов

      Технические характеристики

      • Easy to use

        Cord freedom (swivel)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        1.8 m

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        300 мл
        Распылитель
        Да
        Габариты изделия
        29,5 x 11,6 x 19,5
        Вес продукта
        1,2 kg
        Длина шнура питания
        • 1,8 м (за пределами Европы)
        • 1,9 м (в странах Европы)
        Мощность (во всех странах)
        2400 W
        напряжение
        220—240 В
        Настройка подачи пара
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да
        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Дополнительная устойчивость
        Резиновая вставка
        Система автоотключения
        Да

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        до 40 г/мин
        Паровой удар
        До 130 г/мин

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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