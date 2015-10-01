Ключевые слова для поиска

  • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем

    PowerLife Plus Паровой утюг

    GC2980/70

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    1 награда

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerLife Plus Паровой утюг

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Создан для работы, день за днем

    • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 110г
    • Подошва SteamGlide
    • Очистка от накипи
    • 2200 Вт
    Мощная подача пара для быстрого глажения

    Мощная подача пара для быстрого глажения

    Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

    Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок.

    Паровой удар до 110 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар до 110 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар до 110 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Слайдер Calc Clean для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Слайдер Calc Clean для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер Calc Clean упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Устойчивая подставка обеспечивает дополнительную стабильность

    Утюг снабжен специальной широкой подставкой для дополнительной устойчивости прибора в вертикальном положении.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Слайдер Calc Clean

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для наполнения
      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      35  g/min
      Подошва
      SteamGlide
      Мощность
      2200  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      110  g

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.