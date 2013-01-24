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PowerLife Plus

Паровой утюг

GC2981/20
Общая оценка / 5
  • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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    PowerLife Plus Паровой утюг

    GC2981/20
    Общая оценка / 5

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PowerLife Plus Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении. Узнать обо всех преимуществах

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PowerLife Plus Паровой утюг

    Создан для работы, день за днем

    Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении. Узнать обо всех преимуществах

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      Создан для работы, день за днем

      • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 120г
      • Подошва SteamGlide
      • Очистка от накипи
      • 2200 Вт
      Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Мощная подача пара для быстрого глажения

      Мощная подача пара для быстрого глажения

      Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

      Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Паровой удар до 120 г

      Паровой удар до 120 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Ползунок очистки накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Ползунок очистки накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а ползунок очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Устойчивая подставка обеспечивает дополнительную надежность

      Утюг снабжен специальной широкой подставкой для дополнительной устойчивости прибора в вертикальном положении.

      Технические характеристики

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Ползунок очистки накипи

      • Легко использовать

        Система "капля-стоп"
        Да
        Длина шнура питания
        2  м
        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для наполнения

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        35  г/мин
        Питание
        2200  Вт
        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        120  г
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Экономия энергии*
        20  %

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            • Экономия до 20 % электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с моделью RI3320, при максимальной температуре