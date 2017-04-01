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    PowerLife Паровой утюг

    GC2996/20

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность.

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    PowerLife Паровой утюг

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    Создан для работы, день за днем

    С подошвой SteamGlide — служит в 4 раза дольше*

    • 2400 Вт
    • Постоянная подача пара 40 г/мин
    • Паровой удар 150 г
    • Подошва SteamGlide
    2400 Вт для быстрого нагрева

    2400 Вт для быстрого нагрева

    Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.

    Паровой удар до 150 г для разглаживания жестких складок

    Паровой удар до 150 г для разглаживания жестких складок

    Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

    Подача пара до 40 г/мин для стабильной, эффективной работы

    Подача пара до 40 г/мин для стабильной, эффективной работы

    Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

    Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на шторах. Гладильная доска не потребуется.

    Устойчивая к царапинам подошва SteamGlide обеспечивает легкое скольжение

    Устойчивая к царапинам подошва SteamGlide обеспечивает легкое скольжение

    Наша особая подошва SteamGlide с антипригарным и устойчивым к царапинам покрытием легко скользит по любой ткани. Ее также легко очищать.

    Встроенный слайдер очистки от накипи: оптимальная подача пара надолго

    Встроенный слайдер очистки от накипи: оптимальная подача пара надолго

    Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

    Шнур протестирован на максимальную надежность и безопасность

    Шнур протестирован на максимальную надежность и безопасность

    Все шнуры наших паровых утюгов протестированы для обеспечения максимальной надежности и безопасности.

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 8 минут, если он оставлен в вертикальном положении, и через 30 секунд — в горизонтальном.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду во время глажения

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду во время глажения

    Благодаря нашей системе "капля-стоп" вы можете гладить деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

    Удобная текстурированная ручка

    Удобная текстурированная ручка

    Текстурированная эргономичная ручка позволяет удобно держать утюг во время глажения так, чтобы рука не соскальзывала.

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      320  ml
      Система автоотключения
      Да
      Название подошвы
      SteamGlide
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Устойчивое вертикальное положение
      Да
      Большое отверстие для залива воды
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      150  g
      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Распыление воды
      Да

    • Экологичность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Встроенный слайдер очистки от накипи

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,255  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      33,2 x 16,7 x 13,7  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      31,2 x 14,7 x 12,7  cm

    Badge-D2C

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