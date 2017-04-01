GC2996/20
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность.Узнать обо всех преимуществах
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Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.
Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на шторах. Гладильная доска не потребуется.
Наша особая подошва SteamGlide с антипригарным и устойчивым к царапинам покрытием легко скользит по любой ткани. Ее также легко очищать.
Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.
Все шнуры наших паровых утюгов протестированы для обеспечения максимальной надежности и безопасности.
Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 8 минут, если он оставлен в вертикальном положении, и через 30 секунд — в горизонтальном.
Благодаря нашей системе "капля-стоп" вы можете гладить деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.
Текстурированная эргономичная ручка позволяет удобно держать утюг во время глажения так, чтобы рука не соскальзывала.
Удобство использования
Гарантия
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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