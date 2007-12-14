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  • Быстро и качественно Быстро и качественно Быстро и качественно

    Паровой утюг

    GC3106/02

    Быстро и качественно

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    Паровой утюг

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    Быстро и качественно

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

    Постоянная подача пара под давлением для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара под давлением облегчает разглаживание складок.

    • Технические характеристики

      Мощность
      1900
      Частота
      50–60
      Напряжение
      220–240

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      1,3
      Габариты изделия
      285 x 120 x 145

    • Удобство использования

      Простая установка и хранение
      Встроенное отделение для хранения шнура
      Быстрый нагрев
      Да

    • Гладкое скольжение

      Подошва
      Подошва SteamGlide

    • Комфортное глажение

      Дополнительный комфорт
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Объем резервуара для воды
      300  ml

    • Разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Да
      Постоянная подача пара
      До 30 г/мин
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      До 75 г/мин

    Badge-D2C

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