GC3109/02
Быстро и качественно
EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Постоянная подача пара под давлением облегчает разглаживание складок.
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Гладкое скольжение
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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