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Паровой утюг

GC3109
Общая оценка / 5
  • Быстро и качественно Быстро и качественно Быстро и качественно
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    Паровой утюг

    GC3109
    Общая оценка / 5

    Быстро и качественно

    EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Паровой утюг

    Быстро и качественно

    EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!

    Быстро и качественно

    EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Быстро и качественно

    EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!

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      Быстро и качественно

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      Постоянная подача пара под давлением для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара под давлением облегчает разглаживание складок.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Дополнительный комфорт
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Объем резервуара для воды
        300  мл

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 30 г/мин
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        До 75 г/мин
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Легко использовать

        Простота установки и хранения
        Встроенное отделение для хранения шнура
        Быстрый нагрев
        Да

      • Гладкое скольжение

        Подошва
        Подошва SteamGlide

      • Технические характеристики

        Частота
        50–60
        Питание
        1900
        напряжение
        220–240

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        285 x 120 x 145
        Вес продукта
        1,3

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