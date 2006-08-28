GC3220/02
Отличные результаты, минимум усилий
EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и вы никак не разольете воду мимо резервуара!
С удлиненным шнуром EasyCare (3 м) можно легко дотянуться до края гладильной доски и даже дальше!
Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволит легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.
Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Гладкое скольжение
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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