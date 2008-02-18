Ключевые слова для поиска

  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий

    Паровой утюг

    GC3230/02

    Отличные результаты, минимум усилий

    EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Паровой утюг

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Отличные результаты, минимум усилий

    в 3 раза легче

    Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

    Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

    Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и вы никак не разольете воду мимо резервуара!

    Удлиненный шнур для удобства перемещения

    Удлиненный шнур для удобства перемещения

    С удлиненным шнуром EasyCare (3 м) можно легко дотянуться до края гладильной доски и даже дальше!

    Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

    Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

    Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволит легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

    Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов

    Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов

    Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

    • Технические характеристики

      Мощность
      2200
      Частота
      50–60
      Напряжение
      220–240

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      1,34
      Габариты изделия
      303 x 120 x 152 мм

    • Удобство использования

      Простая установка и хранение
      • Увеличенное отверстие для залива воды
      • Встроенное отделение для хранения шнура
      Быстрый нагрев
      Да

    • Гладкое скольжение

      Подошва
      Подошва Careeza

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      3  m
      Дополнительный комфорт
      • Свободный поворот шнура на 360 градусов
      • Сверхчеткий индикатор уровня воды
      Управляемая очистка от накипи
      Система Double Active Calc Clean
      Никаких протечек
      Система "капля-стоп"
      Объем резервуара для воды
      300  ml

    • Разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Да
      Постоянная подача пара
      До 35 г/мин
      Распыление
      Да
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Заостренный носик
      Паровой удар
      До 90 г/мин

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.