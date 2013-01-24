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Паровой утюг

GC3320/02
Общая оценка / 5
  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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    Паровой утюг

    GC3320/02
    Общая оценка / 5

    Отличные результаты, минимум усилий

    Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Паровой утюг

    Отличные результаты, минимум усилий

    Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

    Отличные результаты, минимум усилий

    Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Отличные результаты, минимум усилий

    Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

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      Отличные результаты, минимум усилий

      Теперь глажение стало в три раза проще и легче!

      • 2300 Вт
      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

      Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

      Уникальный заостренный носик позволяет прогладить даже самые труднодоступные детали одежды.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

      Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

      Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и совсем нет риска разлить воду!

      Удлиненный шнур для удобства перемещения

      Удлиненный шнур для удобства перемещения

      Удлиненный шнур позволяет легко дотянуться до края гладильной доски - и дальше!

      Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

      Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

      Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Дополнительный комфорт
        • Свободный поворот шнура на 360 градусов
        • Сверхчеткий индикатор уровня воды
        Длина шнура
        3  м
        Объем резервуара для воды
        300  мл

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        до 35 г/мин
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Заостренный носик
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        до 100 г/мин

      • Легко использовать

        Простота установки и хранения
        • Увеличенное отверстие для залива воды
        • Встроенное отделение для хранения шнура

      • Технические характеристики

        Частота
        50—60
        Питание
        2300
        напряжение
        220—240

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        328 x 129 x 163
        Вес продукта
        1,64

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