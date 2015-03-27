Ключевые слова для поиска

  • Бережный уход за одеждой из шелка и кашемира Бережный уход за одеждой из шелка и кашемира Бережный уход за одеждой из шелка и кашемира

    Steam&Go "2 в 1" Ручной отпариватель для одежды

    GC332/80

    Бережный уход за одеждой из шелка и кашемира

    Этот ручной отпариватель для одежды идеально подходит для создания завершающего штриха в уходе за тканями со сложной фактурой. Обеспечивая простое использование и быстрый результат, устройство является идеальным дополнением к вашему утюгу. Модель оснащена нагревающейся подошвой сопла и функцией "2 в 1", которая делает возможным горизонтальное отпаривание.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Steam&Go "2 в 1" Ручной отпариватель для одежды

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Бережный уход за одеждой из шелка и кашемира

    "2 в 1": вертикальное и горизонтальное отпаривание

    • 1200 Вт
    • Нагревающаяся подошва
    • Автоматическая постоянная подача пара
    • Щетка и чехол для хранения
    "2 в 1": вертикальное и горизонтальное отпаривание

    "2 в 1": вертикальное и горизонтальное отпаривание

    Функция "2 в 1" включает в себя вертикальное и горизонтальное отпаривание для достижения максимально эффективного результата. Вы сможете отпаривать одежду в вертикальном положении без использования гладильной доски или выбрать режим горизонтального отпаривания, положив одежду на любую ровную поверхность. Steam&Go "2 в 1" сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать постоянную мощную подачу пара даже в горизонтальном положении, поэтому вы сможете отпаривать обивку мягкой мебели и постельное белье.

    Нагревающаяся подошва сопла SmartFlow для эффективного результата

    Нагревающаяся подошва сопла SmartFlow для эффективного результата

    С технологией SmartFlow результаты глажения всегда будут превосходными. Оптимальная подача пара обеспечивает нагрев подошвы сопла до нужной безопасной температуры, поэтому вы сможете гладить любые ткани без образования мокрых пятен. Специальное покрытие гарантирует превосходное скольжение и устойчивость к коррозии.

    Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

    Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

    Электронасос обеспечивает непрерывную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.

    Подходит для деликатных тканей, например шелка

    Подходит для деликатных тканей, например шелка

    Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.

    Гладильная доска не требуется

    Гладильная доска не требуется

    При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется, что значительно облегчает глажение.

    Съемный резервуар для воды удобно наполнять

    Съемный резервуар для воды удобно наполнять

    Съемный резервуар для воды удобно наполнять.

    Быстрый нагрев

    Быстрый нагрев

    Отпариватель готов к работе через несколько секунд.

    Эргономичный дизайн для удобства

    Эргономичный дизайн для удобства

    Благодаря эргономичному дизайну и компактному размеру этот легкий ручной отпариватель невероятно удобен в использовании. Просто нажмите кнопку, и он быстро справится со складками на одежде благодаря мощной постоянной подаче пара.

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.

    Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела

    Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела

    Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.

    Щетка для отличного финального результата

    Щетка для отличного финального результата

    Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.

    Эксклюзивный чехол для удобного хранения

    Эксклюзивный чехол для удобного хранения

    Используйте входящий в комплект чехол для хранения ручного отпаривателя после применения или в поездках.

    • Аксессуары

      Щетка
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V

    • Вес и габариты

      Вес утюга
      0,72  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      38 x 12 x 15  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      34,7 x 12,5 x 9,5  cm

    • Удобство использования

      Долив в любое время
      Да
      Время нагрева
      < 1  minute(s)
      Безопасен для всех видов тканей
      Подходит даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      60  ml
      Длина сетевого шнура
      2  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      24  g/min
      Мощность
      1200  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Подошва SmartFlow
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • * Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 8 минут).

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.