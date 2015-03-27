GC332/80
Бережный уход за одеждой из шелка и кашемира
Этот ручной отпариватель для одежды идеально подходит для создания завершающего штриха в уходе за тканями со сложной фактурой. Обеспечивая простое использование и быстрый результат, устройство является идеальным дополнением к вашему утюгу. Модель оснащена нагревающейся подошвой сопла и функцией "2 в 1", которая делает возможным горизонтальное отпаривание.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Функция "2 в 1" включает в себя вертикальное и горизонтальное отпаривание для достижения максимально эффективного результата. Вы сможете отпаривать одежду в вертикальном положении без использования гладильной доски или выбрать режим горизонтального отпаривания, положив одежду на любую ровную поверхность. Steam&Go "2 в 1" сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать постоянную мощную подачу пара даже в горизонтальном положении, поэтому вы сможете отпаривать обивку мягкой мебели и постельное белье.
С технологией SmartFlow результаты глажения всегда будут превосходными. Оптимальная подача пара обеспечивает нагрев подошвы сопла до нужной безопасной температуры, поэтому вы сможете гладить любые ткани без образования мокрых пятен. Специальное покрытие гарантирует превосходное скольжение и устойчивость к коррозии.
Электронасос обеспечивает непрерывную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.
Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.
При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется, что значительно облегчает глажение.
Съемный резервуар для воды удобно наполнять.
Отпариватель готов к работе через несколько секунд.
Благодаря эргономичному дизайну и компактному размеру этот легкий ручной отпариватель невероятно удобен в использовании. Просто нажмите кнопку, и он быстро справится со складками на одежде благодаря мощной постоянной подаче пара.
Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.
Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.
Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.
Используйте входящий в комплект чехол для хранения ручного отпаривателя после применения или в поездках.
Аксессуары
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
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