"2 в 1": вертикальное и горизонтальное отпаривание

Функция "2 в 1" включает в себя вертикальное и горизонтальное отпаривание для достижения максимально эффективного результата. Вы сможете отпаривать одежду в вертикальном положении без использования гладильной доски или выбрать режим горизонтального отпаривания, положив одежду на любую ровную поверхность. Steam&Go "2 в 1" сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать постоянную мощную подачу пара даже в горизонтальном положении, поэтому вы сможете отпаривать обивку мягкой мебели и постельное белье.