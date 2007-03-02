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  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий

    3300 series Паровой утюг

    GC3330/02

    Отличные результаты, минимум усилий

    Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще!

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    3300 series Паровой утюг

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    Отличные результаты, минимум усилий

    в 3 раза проще

    • 2300 Вт
    • Подача пара 35 г/мин
    • паровой удар 100 г
    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.

    Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

    Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

    Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

    Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

    Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

    Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволит легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

    Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

    Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

    Уникальный заостренный носик позволяет прогладить даже самые труднодоступные детали одежды.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,64  kg
      Габариты изделия
      32,8 x 12,9 x 16,3  cm
      Напряжение
      220–240  V

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для залива воды
      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      3  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      35  g/min
      Подошва
      SteamGlide
      Мощность
      2300  W
      Подача пара
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      100  g
      Настройка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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