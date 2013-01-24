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3300 series

Паровой утюг

GC3330/02
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  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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    3300 series Паровой утюг

    GC3330/02
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      Отличные результаты, минимум усилий

      в 3 раза проще

      • 2300 Вт
      • Подача пара 35 г/мин
      • паровой удар 100 г
      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

      Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

      Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

      Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

      Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

      Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

      Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

      Уникальный заостренный носик позволяет прогладить даже самые труднодоступные детали одежды.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        35 g/min
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Вес утюга
        1,64 kg
        Water tank capacity
        300 ml
        Подача пара
        Да
        Распылитель
        Да
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Voltage
        220–240 V
        Настройка подачи пара
        Да
        Мощность
        2300 W
        Система "капля-стоп"
        Да
        Длина шнура питания
        3 m
        Габариты изделия
        32,8 x 12,9 x 16,3 cm
        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Паровой удар
        100 g
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

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