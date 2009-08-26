GC3388/22
Привлекательный вид каждый день
Этот утюг Philips для глажения с паром не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, его модный дизайн делает изделие уникальным, а использование простым и приятным!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и вы никак не разольете воду мимо резервуара!
С удлиненным шнуром EasyCare (3 м) можно легко дотянуться до края гладильной доски и даже дальше!
Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволит легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.
Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Гладкое скольжение
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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