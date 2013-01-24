Привлекательный вид каждый день

Этот утюг Philips для глажения с паром не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, его модный дизайн делает изделие уникальным, а использование простым и приятным! Узнать обо всех преимуществах