Компактное решение для удобного глажения

Ручной отпариватель отлично подходит для деликатных тканей, участков со сложной фактурой, придания свежести одежде и обивке — все это без риска прожечь ткань. Благодаря легкой и компактной конструкции его можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию!