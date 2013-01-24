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Steam&Go

Ручной отпариватель для одежды

GC351/20
Общая оценка / 5
  • Компактное решение для удобного глажения Компактное решение для удобного глажения Компактное решение для удобного глажения
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    Steam&Go Ручной отпариватель для одежды

    GC351/20
    Общая оценка / 5

    Компактное решение для удобного глажения

    Ручной отпариватель отлично подходит для деликатных тканей, участков со сложной фактурой, придания свежести одежде и обивке — все это без риска прожечь ткань. Благодаря легкой и компактной конструкции его можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию! Узнать обо всех преимуществах

    Steam&Go Ручной отпариватель для одежды

    Компактное решение для удобного глажения

    Ручной отпариватель отлично подходит для деликатных тканей, участков со сложной фактурой, придания свежести одежде и обивке — все это без риска прожечь ткань. Благодаря легкой и компактной конструкции его можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию! Узнать обо всех преимуществах

    Компактное решение для удобного глажения

    Ручной отпариватель отлично подходит для деликатных тканей, участков со сложной фактурой, придания свежести одежде и обивке — все это без риска прожечь ткань. Благодаря легкой и компактной конструкции его можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию! Узнать обо всех преимуществах

    Steam&Go Ручной отпариватель для одежды

    Компактное решение для удобного глажения

    Ручной отпариватель отлично подходит для деликатных тканей, участков со сложной фактурой, придания свежести одежде и обивке — все это без риска прожечь ткань. Благодаря легкой и компактной конструкции его можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию! Узнать обо всех преимуществах

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      Компактное решение для удобного глажения

      Идеальное дополнение к утюгу, гладильная доска не требуется

      • 1000 Вт, подача пара до 20 г/мин
      • Вертикальное отпаривание
      • Съемный резервуар для воды, 70 мл
      Автоматическая постоянная подача пара для легкого глажения

      Автоматическая постоянная подача пара для легкого глажения

      Помпа автоматически обеспечивает постоянную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.

      Щетка для более плотных тканей

      Щетка для более плотных тканей

      Щетка приподнимает волокна ткани, поэтому пар проникает глубже. Это особенно удобно при глажении одежды из плотных тканей, например пиджаков и пальто. Кроме того, это позволяет удалить грязь и катышки.

      Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

      Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

      Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

      Гладильная доска не требуется

      Гладильная доска не требуется

      При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется благодаря возможности вертикального отпаривания, что значительно облегчает процесс глажения.

      Компактный дизайн для удобного использования, хранения и путешествий

      Компактный дизайн для удобного использования, хранения и путешествий

      Ручной отпариватель для одежды обладает эргономичной конструкцией: он легкий, компактный и удобен в использовании. Просто нажмите кнопку, чтобы с легкостью разгладить складки.

      Съемный резервуар для воды удобно наполнять

      Съемный резервуар для воды удобно наполнять

      Резервуар для воды удобно снимать и наполнять водопроводной водой.

      Шнур 3 м для большего радиуса действия

      Шнур 3 м для большего радиуса действия

      Большой радиус действия

      Постоянная подача пара помогает удалить запахи и устранить 99,9 %* бактерий

      Постоянная подача пара помогает удалить запахи и устранить 99,9 %* бактерий

      Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.

      Технические характеристики

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 20  г/мин
        Питание
        1000  Вт
        Готовность к использованию
        < 1  мин
        напряжение
        220–240  В

      • Легко использовать

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Объем резервуара для воды
        70  мл
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Длина шнура питания
        3  м
        Готовность к использованию
        Световой индикатор
        Долив воды в любой момент использования
        Да

      • Аксессуары в комплекте

        Щетка
        Да
        Рукавица для дополнительной защиты
        Да

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        38 x 12,8 x 15  см

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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            • Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).