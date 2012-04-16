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  • Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт

    EasyCare Паровой утюг

    GC3550/02

    Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт

    Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.

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    EasyCare Паровой утюг

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    Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт

    С устойчивой к царапинам подошвой Anodilium

    • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 130г
    • Подошва Anodilium
    • Система автоотключения
    • 2300 Вт
    Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

    Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

    Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!

    Автоотключение срабатывает в 3 случаях

    Автоотключение срабатывает в 3 случаях

    Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

    Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240  V

    • Вес и габариты

      Вес утюга
      1,64  kg
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      32,8 x 12,9 x 16,3  cm

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для залива воды
      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система автоотключения
      Да
      Мягкая ручка
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2,5  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      Anodilium
      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Мощность
      2300  W
      Распыление
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      130  g
      Настройка подачи пара
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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