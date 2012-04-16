GC3551/02
Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт
Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.Узнать обо всех преимуществах
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Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!
Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
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