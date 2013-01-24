Большой резервуар для воды 400 мл позволяет реже доливать воду

Удобное глаженье без частого долива воды. Большой резервуар для воды 400 мл обеспечивает более долгое глаженье и не требует частого наполнения. Простое управление за счет больших кнопок и удобного парорегулятора.