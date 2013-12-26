Ключевые слова для поиска

  • Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды

    Паровой утюг

    GC3570/02

    Глажение без частого долива воды

    Паровые утюги Philips SmoothCare оснащены одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без необходимости повторного наполнения. Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки. Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Паровой утюг

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Глажение без частого долива воды

    Большой резервуар для воды и система автоотключения

    • 40 г/мин, паровой удар 160 г
    • Керамическая подошва
    • Система автоотключения
    • 2400 Вт
    Большой резервуар для воды 400 мл позволяет реже доливать воду

    Большой резервуар для воды 400 мл позволяет реже доливать воду

    Удобное глаженье без частого долива воды. Большой резервуар для воды 400 мл обеспечивает более долгое глаженье и не требует частого наполнения. Простое управление за счет больших кнопок и удобного парорегулятора.

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Паровой удар до 160 г

    Паровой удар до 160 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

    Керамическая подошва EasyFlow

    Керамическая подошва EasyFlow

    Керамическая подошва EasyFlow устойчива к царапинам, хорошо скользит и удобна в очистке.

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220  V

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      400  ml
      Система автоотключения
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      Керамическая подошва
      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      160  g

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.