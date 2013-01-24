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Паровой утюг

GC3570/02
Общая оценка / 5
  • Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды
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    Паровой утюг

    GC3570/02
    Общая оценка / 5

    Глажение без частого долива воды

    Паровые утюги Philips SmoothCare оснащены одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без необходимости повторного наполнения. Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки. Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Паровой утюг

    Глажение без частого долива воды

    Паровые утюги Philips SmoothCare оснащены одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без необходимости повторного наполнения. Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки. Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Узнать обо всех преимуществах

    Глажение без частого долива воды

    Паровые утюги Philips SmoothCare оснащены одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без необходимости повторного наполнения. Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки. Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Паровой утюг

    Глажение без частого долива воды

    Паровые утюги Philips SmoothCare оснащены одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без необходимости повторного наполнения. Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки. Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Узнать обо всех преимуществах

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      Глажение без частого долива воды

      Большой резервуар для воды и система автоотключения

      • 40 г/мин, паровой удар 160 г
      • Керамическая подошва
      • Система автоотключения
      • 2400 Вт
      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Большой резервуар для воды 400 мл позволяет реже доливать воду

      Большой резервуар для воды 400 мл позволяет реже доливать воду

      Удобное глаженье без частого долива воды. Большой резервуар для воды 400 мл обеспечивает более долгое глаженье и не требует частого наполнения. Простое управление за счет больших кнопок и удобного парорегулятора.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Паровой удар до 160 г

      Паровой удар до 160 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Керамическая подошва EasyFlow

      Керамическая подошва EasyFlow

      Керамическая подошва EasyFlow устойчива к царапинам, хорошо скользит и удобна в очистке.

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Керамическая подошва
        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Мощность
        2400  Вт
        Паровой удар
        160  г

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        2  м

      • Легко использовать

        Система "капля-стоп"
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Объем резервуара для воды
        400  мл
        Длина шнура питания
        2  м

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        напряжение
        220  В

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