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  • Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды

    Паровой утюг

    GC3580/20

    Глажение без частого долива воды

    Паровые утюги Philips SmoothCare оснащены одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без долива! Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки.

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    Паровой утюг

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    Глажение без частого долива воды

    Утюг с большим резервуаром для воды

    • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 160г
    • Керамическая подошва
    • 2400 Вт
    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Паровой удар до 160 г

    Паровой удар до 160 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Большой резервуар для воды 400 мл позволяет реже доливать воду

    Большой резервуар для воды 400 мл позволяет реже доливать воду

    Удобное глаженье без частого долива воды. Большой резервуар для воды 400 мл обеспечивает более долгое глаженье и не требует частого наполнения. Простое управление за счет больших кнопок и удобного парорегулятора.

    Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

    Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

    Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

    Керамическая подошва EasyFlow

    Керамическая подошва EasyFlow устойчива к царапинам, хорошо скользит и удобна в очистке.

    • Хранение

      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      400  ml
      Название подошвы
      SteamGlide, керамика
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Заостренный паровой носик
      Да
      Открывающаяся сбоку крышка
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      160  g
      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Напряжение
      220  V
      Различные режимы подачи пара
      Да

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Функция самоочистки

    Badge-D2C

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