GC3582/20
Глажение без частого долива воды
Паровые утюги Philips SmoothCare оснащены одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без долива! Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки.Узнать обо всех преимуществах
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Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Удобное глаженье без частого долива воды. Большой резервуар для воды 400 мл обеспечивает более долгое глаженье и не требует частого наполнения. Простое управление за счет больших кнопок и удобного парорегулятора.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Керамическая подошва EasyFlow устойчива к царапинам, хорошо скользит и удобна в очистке.
Хранение
Удобство использования
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
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