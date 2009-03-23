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  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий

    3500 series Паровой утюг

    GC3588/02

    Отличные результаты, минимум усилий

    Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще!

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    3500 series Паровой утюг

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    Отличные результаты, минимум усилий

    в 3 раза проще

    • шнур 3 м
    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

    Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

    Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

    Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

    Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

    Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

    Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволит легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

    • Технические характеристики

      Мощность
      2300
      Частота
      50–60
      Напряжение
      220–240

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      1,64
      Габариты изделия
      328 x 129 x 163

    • Удобство использования

      Простая установка и хранение
      • Увеличенное отверстие для залива воды
      • Встроенное отделение для хранения шнура
      Быстрый нагрев
      Да

    • Гладкое скольжение

      Подошва
      Подошва SteamGlide

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      3  m
      Дополнительный комфорт
      • Свободный поворот шнура на 360 градусов
      • Сверхчеткий индикатор уровня воды
      • Мягкая ручка
      Управляемая очистка от накипи
      Система Double Active Calc Clean
      Никаких протечек
      Система "капля-стоп"
      Объем резервуара для воды
      300  ml

    • Разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Да
      Постоянная подача пара
      До 35 г/мин
      Распыление
      Да
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      • Заостренный носик
      • Паровой носик
      Паровой удар
      До 100 г/мин

    Badge-D2C

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