Привлекательный вид каждый день

Этот паровой утюг Philips очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, а также новой подошве SteamGlide, которая делает глажение ещё более легким; его уникальная и прочная коробка для хранения позволяет убрать утюг сразу же после использования!