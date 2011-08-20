EasyCare Паровой утюг
Привлекательный вид каждый день
Этот паровой утюг Philips очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, а также новой подошве SteamGlide, которая делает глажение ещё более легким; его уникальная и прочная коробка для хранения позволяет убрать утюг сразу же после использования!
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Привлекательный вид каждый день Отличные результаты при минимальных усилиях. Глажение стало в 3 раза проще! Паровой удар 130 г Подошва SteamGlide Очистка от накипи 2400 Вт Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Очень четкая индикация для точного определения уровня воды
Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволит легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.
Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Постоянная подача пара до 40 г/мин
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Коробка для хранения, подходит даже для горячего утюга
Эта уникальная и прочная коробка для безопасного хранения позволяет убрать горячий утюг сразу же после использования.
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Очистка от известкового налета
Функция Calc Clean
Double Active Calc Clean Можно использовать водопроводную воду
Да
Технические характеристики
Напряжение
220—240
V
Вес и габариты
Вес утюга
1,64
kg
Удобство использования
Заполнение и опустошение резервуара для воды
Большое отверстие для залива воды Объем резервуара для воды
300
ml Система "капля-стоп"
Да Свободный поворот шнура (шарнир)
Свободный поворот шнура на 180 градусов Отделение для хранения шнура
Фиксатор шнура Длина сетевого шнура
2,5
m
Быстрое и мощное разглаживание складок
Подошва
SteamGlide Постоянная подача пара
40
g/min Мощность
2400
W Распыление
Да Вертикальное отпаривание
Да Паровой удар
130
g
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