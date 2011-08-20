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    EasyCare Паровой утюг

    GC3592/02

    Привлекательный вид каждый день

    Этот паровой утюг Philips очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, а также новой подошве SteamGlide, которая делает глажение ещё более легким; его уникальная и прочная коробка для хранения позволяет убрать утюг сразу же после использования!

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    EasyCare Паровой утюг

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    Привлекательный вид каждый день

    Отличные результаты при минимальных усилиях. Глажение стало в 3 раза проще!

    • Паровой удар 130 г
    • Подошва SteamGlide
    • Очистка от накипи
    • 2400 Вт
    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

    Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

    Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

    Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволит легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Коробка для хранения, подходит даже для горячего утюга

    Эта уникальная и прочная коробка для безопасного хранения позволяет убрать горячий утюг сразу же после использования.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240  V

    • Вес и габариты

      Вес утюга
      1,64  kg

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для залива воды
      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2,5  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide
      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Мощность
      2400  W
      Распыление
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      130  g

    Badge-D2C

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