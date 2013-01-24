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Паровой утюг

GC3630
Общая оценка / 5
1 награда
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %* Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %* Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
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    Паровой утюг

    GC3630
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Паровой утюг

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

      Паровой утюг с режимом энергосбережения

      • Мягкая ручка
      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Автоматический энергосберегающий режим

      Автоматический энергосберегающий режим

      Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Паровой удар до 120 г

      Паровой удар до 120 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

      Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Паровой удар
        120  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Распылитель
        Да
        Питание
        2400  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Система "капля-стоп"
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Длина шнура питания
        3  м
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов

      • Забота об окружающей среде

        Энергосбережение
        20 % экономия энергии

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Вес утюга
        1,6  кг
        напряжение
        220–240  В

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