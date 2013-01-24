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EnergyCare

Паровой утюг

GC3631
Общая оценка / 5
1 награда
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %* Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %* Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
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    EnergyCare Паровой утюг

    GC3631
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    EnergyCare Паровой утюг

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    EnergyCare Паровой утюг

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

      Бережем экологию

      • Мягкая ручка
      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Автоматический энергосберегающий режим

      Автоматический энергосберегающий режим

      Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Паровой удар до 120 г

      Паровой удар до 120 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

      Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

      Технические характеристики

      • Easy to use

        Cord freedom (swivel)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        40 г/мин
        Распылитель
        Да
        Вес утюга
        1,6 kg
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Объем резервуара для воды
        300 ml
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        напряжение
        220—240 V
        Мощность
        2400 W
        Система "капля-стоп"
        Да
        Длина шнура питания
        3 m
        Мягкая ручка
        Да
        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Паровой удар
        120 g

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Забота об окружающей среде

        Энергосбережение
        20 % экономия энергии

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