100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.
Благодаря инновационной технологии мощность пара используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в этом утюге от Philips являются вторично переработанными.
100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.
с автоматическим энергосберегающим режимом, 30 % переработанных материалов
2400 Вт
Паровой удар 130 г
Экорежим
Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Автоматический энергосберегающий режим
Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.
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