Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

EcoCare

Паровой утюг

GC3721/02
Общая оценка / 5
1 награда
  • 100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*. 100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*. 100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.
    -{discount-value}

    EcoCare Паровой утюг

    GC3721/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

    Благодаря инновационной технологии мощность пара используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в этом утюге от Philips являются вторично переработанными. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    EcoCare Паровой утюг

    100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

    Благодаря инновационной технологии мощность пара используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в этом утюге от Philips являются вторично переработанными. Узнать обо всех преимуществах

    100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

    Благодаря инновационной технологии мощность пара используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в этом утюге от Philips являются вторично переработанными. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    EcoCare Паровой утюг

    100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

    Благодаря инновационной технологии мощность пара используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в этом утюге от Philips являются вторично переработанными. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Паровой утюг

      100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

      с автоматическим энергосберегающим режимом, 30 % переработанных материалов

      • 2400 Вт
      • Паровой удар 130 г
      • Экорежим
      Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Автоматический энергосберегающий режим

      Автоматический энергосберегающий режим

      Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.

      Технические характеристики

      • Easy to use

        Cord freedom (swivel)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов

      • Технические характеристики

        Вес утюга
        1,6 kg
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Распылитель
        Да
        Объем резервуара для воды
        300 ml
        Постоянная подача пара
        40 г/мин
        напряжение
        220—240 V
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Длина шнура питания
        2 м
        Система "капля-стоп"
        Да
        Мощность
        2400 W
        Мягкая ручка
        Да
        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Паровой удар
        130 g
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Забота об окружающей среде

        Экологическая сертификация
        Логотип Green Tick
        Энергосбережение
        Экономия энергии 25 %

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Экономия до 25 % электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с моделью RI3320 в режиме максимального нагрева