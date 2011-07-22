Ключевые слова для поиска

  • 100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*. 100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*. 100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    EcoCare Паровой утюг

    GC3721/02

    100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

    Благодаря инновационной технологии мощность пара используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в этом утюге от Philips являются вторично переработанными.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    EcoCare Паровой утюг

    Похожие продукты

    Смотреть все

    100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

    с автоматическим энергосберегающим режимом, 30 % переработанных материалов

    • 2400 Вт
    • Паровой удар 130 г
    • Экорежим
    Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

    Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

    Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Автоматический энергосберегающий режим

    Автоматический энергосберегающий режим

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,6  kg
      Напряжение
      220—240  V

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для залива воды
      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Мягкая ручка
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина шнура питания
      2 м

    • Экологическая безопасность

      Энергосбережение
      Экономия энергии 25 %
      Экологическая сертификация
      Логотип Green Tick

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide
      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Мощность
      2400  W
      Распыление
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      130  g

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Экономия до 25 % электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с моделью RI3320 в режиме максимального нагрева

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.