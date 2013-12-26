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  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %* Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %* Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
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    EcoCare Паровой утюг

    GC3721/32

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара.

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    EcoCare Паровой утюг

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    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Бережем экологию

    • 2400 Вт
    • Паровой удар 140 г
    • Экорежим
    Паровой удар до 140 г

    Паровой удар до 140 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

    Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

    Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Автоматический энергосберегающий режим

    Автоматический энергосберегающий режим

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,6  kg
      Напряжение
      220—240  V

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для залива воды
      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2,5  m

    • Экологическая безопасность

      Энергосбережение
      Экономия энергии 25 %

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide
      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Мощность
      2400  W
      Распыление
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      140  g

    Badge-D2C

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