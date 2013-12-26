GC3721/32
Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Экологическая безопасность
Быстрое и мощное разглаживание складок
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