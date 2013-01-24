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EcoCare

Паровой утюг

GC3721/32
Общая оценка / 5
1 награда
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %* Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %* Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
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    EcoCare Паровой утюг

    GC3721/32
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    EcoCare Паровой утюг

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    EcoCare Паровой утюг

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

      Бережем экологию

      • 2400 Вт
      • Паровой удар 140 г
      • Экорежим
      Паровой удар до 140 г

      Паровой удар до 140 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Автоматический энергосберегающий режим

      Автоматический энергосберегающий режим

      Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.

      Технические характеристики

      • Easy to use

        Cord freedom (swivel)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов

      • Технические характеристики

        Вес утюга
        1,6 kg
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Объем резервуара для воды
        300 ml
        Постоянная подача пара
        40 г/мин
        Распылитель
        Да
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        напряжение
        220—240 V
        Длина шнура питания
        2,5 m
        Система "капля-стоп"
        Да
        Мощность
        2400 W
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Паровой удар
        140 g
        Подошва
        Подошва SteamGlide

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Забота об окружающей среде

        Энергосбережение
        Экономия энергии 25 %

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