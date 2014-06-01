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    Azur Performer Паровой утюг

    GC3801/60

    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer сочетает в себе высокую эффективность и простоту в использовании. Функция автоматической регулировки подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани. Подошва SteamGlide позволяет ускорить процесс глажения благодаря великолепному скольжению.

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    Azur Performer Паровой утюг

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    Быстрее, проще, умнее

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    • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 140г
    • Подошва SteamGlide
    • Очистка от накипи
    • 2400 Вт
    2400 Вт для быстрого нагрева утюга

    2400 Вт для быстрого нагрева утюга

    Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

    Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Паровой удар до 140 г

    Паровой удар до 140 г

    Паровой удар до 140 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.

    Подошва SteamGlide обеспечивает превосходное и легкое скольжение

    Подошва SteamGlide обеспечивает превосходное и легкое скольжение

    Паровой утюг Azur Performer оснащен устойчивой к царапинам подошвой SteamGlide, которая обеспечивает идеальное скольжение и проста в очистке.

    Двойная система очистки от накипи предотвращает образование накипи

    Двойная система очистки от накипи предотвращает образование накипи

    Паровой утюг Philips оснащен двойной системой очистки от накипи, которая предотвращает образование известкового налета с помощью удобной функции очистки от накипи Calc Clean и противоизвестковых капсул. Регулярная очистка парового утюга от накипи предотвращает появление белых пятен и поддерживает эффективную подачу пара для идеальных результатов глажения.

    Авторегулировка пара обеспечивает нужный объем пара для каждого типа ткани

    Авторегулировка пара обеспечивает нужный объем пара для каждого типа ткани

    Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

    Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

    Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

    Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Открывающаяся сбоку крышка
      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Мягкая ручка
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Носик Triple Precision
      Быстрое и простое наполнение
      Да

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2  m

    • Экологическая безопасность

      Экорежим
      Экономия энергии 20%

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide
      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Мощность
      2400  W
      Распыление
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      140  g

    Badge-D2C

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