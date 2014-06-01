GC3803/30
Быстрее, проще, умнее
Паровой утюг Philips Azur Performer сочетает в себе высокую эффективность и простоту в использовании. Функция автоматической регулировки подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани. Подошва SteamGlide позволяет ускорить процесс глажения благодаря великолепному скольжению.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.
Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Паровой удар до 140 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.
Паровой утюг Azur Performer оснащен устойчивой к царапинам подошвой SteamGlide, которая обеспечивает идеальное скольжение и проста в очистке.
Паровой утюг Philips оснащен двойной системой очистки от накипи, которая предотвращает образование известкового налета с помощью удобной функции очистки от накипи Calc Clean и противоизвестковых капсул. Регулярная очистка парового утюга от накипи предотвращает появление белых пятен и поддерживает эффективную подачу пара для идеальных результатов глажения.
Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.
Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.
Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.
Очистка от известкового налета
Удобство использования
Комфортное глажение
Экологическая безопасность
Быстрое и мощное разглаживание складок
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