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Azur Performer

Паровой утюг

GC3810/20
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    Azur Performer Паровой утюг

    GC3810/20
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    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer совмещает в себе высокую эффективность с простотой в использовании. Функция автоматической регулировки подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани. Подошва SteamGlide Plus ускорит процесс глажения. Узнать обо всех преимуществах

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    Azur Performer Паровой утюг

    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer совмещает в себе высокую эффективность с простотой в использовании. Функция автоматической регулировки подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани. Подошва SteamGlide Plus ускорит процесс глажения. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрее, проще, умнее

      Оцените преимущества инновационной системы подачи пара и контроля температуры

      • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 150г
      • Подошва SteamGlide Plus
      • Очистка от накипи
      • 2400 Вт
      2400 Вт для быстрого нагрева утюга

      2400 Вт для быстрого нагрева утюга

      Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

      Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 150 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

      Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

      Наша лучшая подошва SteamGlide Plus гарантирует идеальное скольжение, а специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара.

      Двойная система очистки от накипи предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи предотвращает образование накипи

      Паровой утюг Philips оснащен двойной системой очистки от накипи, которая предотвращает образование известкового налета с помощью удобной функции очистки от накипи Calc Clean и противоизвестковых капсул. Регулярная очистка парового утюга от накипи предотвращает появление белых пятен и поддерживает эффективную подачу пара для идеальных результатов глажения.

      Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

      Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

      Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

      Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

      Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

      Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Длина шнура питания
        2  м
        Система "капля-стоп"
        Да
        Заостренный паровой носик
        Да
        Открывающаяся сбоку крышка
        Да
        Название подошвы
        SteamGlide Plus

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Мощность
        2400  Вт
        Паровой удар
        150  г
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Распыление воды
        Да

      • Экологичность

        Экономия энергии*
        20  %

      • Борьба с накипью

        Очистка от накипи и загрязнений
        Двойная очистка от накипи

      • Хранение

        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура

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