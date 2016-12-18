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    Azur Performer Паровой утюг

    GC3811/77

    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer совмещает в себе высокую эффективность с простотой в использовании. Функция автоматической регулировки подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани. Подошва SteamGlide Plus ускорит процесс глажения.

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    Azur Performer Паровой утюг

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    Быстрее, проще, умнее

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    • Подача пара 40 г/мин
    • Паровой удар 160 г
    • Подошва SteamGlide Plus
    • 2400 Вт
    Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

    Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

    Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

    Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

    Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

    Наша лучшая подошва SteamGlide Plus гарантирует идеальное скольжение, а специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара.

    2400 Вт для быстрого нагрева утюга

    2400 Вт для быстрого нагрева утюга

    Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

    Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

    Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

    Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения.

    Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Со съемной насадкой для деликатных тканей от Philips

    Со съемной насадкой для деликатных тканей от Philips

    Насадка для деликатных тканей Philips позволяет эффективно разглаживать складки даже на самых деликатных тканях. Она предотвращает повреждение ткани и появление блестящих пятен вследствие воздействия высокой температуры, при этом обеспечивая мощную подачу пара для великолепных результатов глажения.

    Паровой удар 160 г для легкого разглаживания жестких складок

    Паровой удар 160 г для легкого разглаживания жестких складок

    Паровой удар 160 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Название подошвы
      SteamGlide Plus
      Система "капля-стоп"
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Заостренный паровой носик
      Да
      Открывающаяся сбоку крышка
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      160  g
      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Различные режимы подачи пара
      Да
      Распыление воды
      Да
    Badge-D2C

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